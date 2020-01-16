وفاة ثلاثة بعد انفجار مصنع للكيماويات في إسبانيا

صحيفة الخليج الالكترونية لقي 3 أشخاص حتفهم نتيجة لانفجار بمصنع كيماويات في تاراجونا في شمال شرق إسبانيا. وذكرت وسائل إعلام محلية الأربعاء نقلا عن السلطات ان شخصا توفي في المستشفى ببرشلونة متأثرا بإصابته. Advertisements وتوفي رجل أخر مساء يوم الثلاثاء عندما تعرض منزله للإصابة بلوح معدني يزن 800 كيلو جرام، والذي اندفع لعدة كيلومترات في الهواء نتيجة للانفجار. وانهار سقف المنزل بعد أن اصطدم به اللوح المعدني وفقا لإدارة الاطفاء. وعثر على جثة موظف مصنع الكيماويات المفقود في وقت مبكر الأربعاء، وأصيب أيضا عدد من الأشخاص في الانفجار وفقا للحكومة الإقليمية، معظم المصابين من موظفي المصنع.

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