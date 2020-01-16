سفارة المملكة بسريلانكا تحذر السعوديين

صحيفة الخليج الالكترونية حذرت سفارة المملكة لدى جمهورية سريلانكا، المواطنين السعوديين الزائرين من التصوير بطائرات الدرون. وأوضحت السفارة عبر حسابها الرسمي بـ”تويتر”، أن تحذير المواطنين بضرورة عدم استخدام التصوير بطائرة الدرون يأتي تجنباً للمساءلة القانونية.

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