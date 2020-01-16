السماح بإنشاء محطات وقود متحركة لخدمة العملاء في أي مكان

صحيفة الخليج الالكترونية

سمحت اللائحة التنفيذية لمحطات الوقود ومراكز الخدمة، التي أعدتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، بإنشاء محطات ومراكز وقود متحركة لتقديم خدمة تعبئة الوقود في أي مكان، كما تضمنت اللائحة اشتراطات تشغيل هذه المحطات المتحركة.

وعرفت اللائحة محطات الوقود المتحركة بأنها عبارة عن خزان ومضخة وقود محمولة على شاحنة متحركة لتلبية طلب تبعئة الوقود في أي مكان، على أن تلتزم بتقديم وقود البنزين، فيما ترك تقديم وقود الديزل اختيارياً.

كما اشترطت اللائحة عدم خروج أو تحرك مركبة محطة الوقود المتحركة لتقديم الخدمة خلال أوقات سير المواكب الرسمية، أو خلال ساعات الذروة الصباحية والمسائية.