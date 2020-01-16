شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدني يكشف تفاصيل نشوب حريق في إحدى الألعاب بمهرجان «جازان الشتوي» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

اندلع حريق، مساء أمس الأربعاء، في إحدى الألعاب بمهرجان جازان الشتوي بالكورنيش الجنوبي بمدينة جازان، وذلك بسبب تآكل أحد إطارات عربة اللعبة، مما أدى إلى تصاعد الدخان، حيث كان على متنها شاب وفتاة وتم إيقافها على الفور.

وتفصيلاً، قال المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد الغامدي: “وردنا بلاغٌ، مساء أمس الأربعاء، عن حريق بسيط بإحدى الألعاب بمهرجان جازان الشتوي بالكورنيش الجنوبي بمدينة جيزان، وعند الوصول للموقع اتضح أن الحادث عبارة عن تآكل بأحد الإطارات التابعة لعربة إحدى الألعاب ما أدى لتصاعد دخان، وتم على الفور إيقاف اللعبة دون حدوث إصابات”.

وأوضح أنه بعد المعاينة من قبل المختصين بالدفاع المدني تبين أن الحادث اقتصر على تصاعد للأدخنة نتيجة احتكاك المقابض بالمسار وتم على الفور إغلاق الموقع لحين إصلاح العطل وإبلاغ المهندس التابع للموقع بعدم تشغيل اللعبة إلا بعد عمل الصيانة اللازمة لها وفحصها من قبل إحدى الشركات المعتمدة بالفحص والتأكد من اشتراطات السلامة بالموقع.