شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. تفاعل عالمي مع مقطع لمجموعة من الإبل وسط الثلوج بصحراء المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - تبوك:

تداولت وسائل الإعلام الأجنبية خلال الأيام الماضية مقطع فيديو تم تصويره في منطقة تبوك ويعكس مشاهد مدهشة لتساقط الثلوج إلى جوار الجِمال العربية.

وعلقت شبكة “ABC New” الشهيرة على المشهد الخلاب الذي يظهر الجِمال وهي ترعى في منطقة غطتها الثلوج بالكامل في تبوك، إذ كتبت أن العاصفة القوية حوّلت أجزاء من صحراء المملكة إلى أرض عجائب شتوية، وأن تبوك تُعد واحدة من أكثر المناطق برودة بالمملكة.

وأضافت الشبكة بأن مقطع الفيديو انتشر عبر الإنترنت محققًا مشاهدات كثيفة في غضون ساعات، وبدأ السعوديون في التوافد على مرتفعات تبوك التي غطتها الثلوج للاستمتاع بالمنظر والأجواء الشتوية.