شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. رياح وسماء غائمة بالسعودية وبارد فى البحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد طقس الخليج اليوم الخميس، استمرار نشاط الرياح المحملة بالأتربة فى السعودية، وبارد نسبيا فى البحرين، وصحوا إلى غائم جزئيا فى الإمارات، وتزداد الرطوبة النسبية آخر الليل وصباح الجمعة

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس ، اليوم الخميس، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خاصة الأجزاء الشرقية منها تمتد إلى مناطق حائل، الجوف، الحدود الشمالية وتبوك، كذلك على الأجزاء الغربية من منطقتي الرياض والقصيم، وسماء غائمة جزئيًا على الأجزاء الشمالية والشمالية الغربية للمملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 18-40 كم/ساعة تصل سرعتها إلى 48 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.

البحرين

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أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في مملكة البحرين، اليوم الخميس، سيكون باردا نسبياً ولكنه معتدل مع بعض السحب خلال النهار.

درجة الحرارة العظمى 21 درجة مئوية والصغرى 12 درجة مئوية.

الامارات

وقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم ، الخميسن صحوا إلى غائم جزئياً، وتزداد الرطوبة النسبية آخر الليل وصباح الجمعة، والرياح خفيفة الى معتدلة السرعة، ، والبحر متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.