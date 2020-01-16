شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هي عدد ساعات النوم التي تحتاجها حسب عمرك؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

على الرغم من أن التغذية الجيدة والنشاط البدني عاملان ضروريان للحفاظ على الصحة فإنهما غير كافيين، حيث يلعب النوم أيضا دورا هاما في شعور الشخص بالراحة.



وفي تقرير نشرته مجلة "سانتي بلوس" الفرنسية، قالت الكاتبة "سارة أم": يواجه العديد من الأشخاص صعوبة في الإجابة عن السؤال التالي "هل تنام بما فيه الكفاية؟" وهو ما يفسر بالضغوطات اليومية التي تدفعهم لقضاء الوقت في العمل على حساب النوم.

تحدد المقالة التالية مقدار النوم الذي تحتاجه بناء على عمرك والعناصر التي تؤثر سلبا على نومك بما في ذلك استهلاك بعض الأطعمة والمنشطات (الكافيين ومشروبات الطاقة) واستخدام الأجهزة الإلكترونية، وساعات المنبه، ناهيك عن الإفراط في العمل.

أهمية النوم للصحة

يعتبر النوم أحد العوامل الأساسية بالنسبة للعديد من الوظائف البيولوجية في الجسم. ووفقا لإحصائيات المعهد الوطني للصحة والبحوث الطبية لعام 2017، يعاني واحد من كل ثلاثة فرنسيين من اضطرابات النوم.

كما يعتقد 45% ممن تتراوح أعمارهم بين 25 و45 عاما أنهم ينامون أقل مما ينبغي، بينما يرى 13% منهم أن النوم مضيعة للوقت. وتجدر الإشارة إلى أن النوم يؤثر على كل من الصحة العقلية والبدنية.

زيادة الوزن

أفاد المعهد الوطني للصحة والبحوث الطبية بأن قلة النوم تؤدي إلى الزيادة في الشهية بسبب اضطرابات على مستوى هرمونات معينة، على غرار الجريلين واللبتين، مما يزيد من حاجة الجسم للسعرات الحرارية التي تخول له التغلب على الإرهاق الناتج عن الحرمان من النوم. ويمكن للشخص اكتساب الكثير من الوزن الزائد دون إدراك ذلك.

المرض والالتهابات

إن النوم لأقل من ست ساعات في اليوم يزيد من خطر الإصابة بالالتهابات. وتجعل قلة النوم الجسم عرضة للعدوى على غرار نزلات البرد، بسبب الفشل على مستوى الجهاز المناعي، ويمكن أن تؤثر قلة النوم سلبا على نشاط خلايا الدم البيضاء التي من المفترض أن تقي الجسم من مختلف مسببات الأمراض.

الذاكرة

وفقا لإحدى الدراسات، من المحتمل أن تتسبب قلة النوم في تدهور طويل المدى للوظيفة الإدراكية لدى المراهقين، وبالتالي فإن التمتع بقدر كاف من النوم ليلا بشكل يومي يساعد المرء على تعزيز ذاكرته وتحسين قدرته على التركيز مع تسهيل قدرته على التعلم.

ما عدد ساعات النوم المطلوبة؟

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من المرجح أنك سمعت سابقا المعلومة التي تفيد بأن النوم الجيد يتطلب ثماني ساعات في الليلة الواحدة. ومع ذلك، تشير دراسة لمؤسسة النوم الوطنية، شارك فيها حوالي 18 خبيرا من مختلف الاختصاصات، إلى أن هذا الرقم لا ينطبق بالضرورة على الجميع إذ يمكن تحديد عدد ساعات النوم التي يحتاجها كل شخص حسب سنه.

وقد استخدم هؤلاء الخبراء تقنية الملاءمة بهدف التوصل إلى الاستنتاجات والتوصيات الدقيقة التالية حول عدد ساعات النوم الكافية.

- الطفل الذي يتراوح سنه بين 0 وثلاثة أشهر: من 14 إلى 17 ساعة يوميا.

- الطفل الذي يتراوح سنه بين 4 و11 شهرا: من 12 إلى 15 ساعة يوميا.

- الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين السنة والسنتين: من 11 إلى 14 ساعة يوميا.

- الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ثلاث وخمس سنوات: من عشر إلى 13 ساعة يوميا.

- الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ست و13 سنة: من تسع إلى 11 ساعة يوميا.

- المراهقون الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و17 سنة: من ثماني إلى عشر ساعات يوميا.

- البالغون الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25: من سبع إلى تسع ساعات يوميا.

- البالغون الذين تتراوح أعمارهم بين 26 و64: من سبع إلى تسع ساعات يوميا.

- الأشخاص في سن 65 أو أكثر: من سبع إلى ثماني ساعات يوميا.

لتعزيز الجودة

هناك بعض النصائح التي تساعدك في اتباع نمط حياة صحي والتمتع بجودة نوم أفضل، بالقدر المنصوح به كل يوم من أيام الأسبوع، وممارسة الرياضة بشكل يومي، والاهتمام بالبيئة المحيطة بك لاسيما غرفتك من حيث الأصوات والإضاءة ودرجة الحرارة المناسبة، بالإضافة إلى اختيار وضعية مريحة للنوم (مرتبة ووسادة).

كما عليك تجنب المنبهات كالكافيين ومشروبات الطاقة، وتجنب استخدام الأجهزة الإلكترونية مع التأكد من إطفائها قبل الخلود إلى النوم.

وفي حال شعرت بصعوبة في التنفس أو لاحظت حالة من الأرق أو شعرت بالنعاس الشديد أثناء النهار أو أي علامات أخرى قد تنتج عن الحرمان من النوم، فيجدر بك استشارة طبيبك من أجل الحصول على تشخيص واضح ودقيق.