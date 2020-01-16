في نشاط نادر.. زوجة أمير قطر تقدم التعازي بوفاة السلطان قابوس

دبي - بواسطة محمد فارس © https://www.facebook.com/ الشيخة جواهر، زوجة أمير قطرفي نشاط نادر.. زوجة أمير قطر تقدم التعازي بوفاة السلطان قابوس

قدمت زوجة أمير قطر، الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني، واجب العزاء بوفاة السلطان قابوس بن سعيد، في العاصمة العمانية مسقط، في نشاط نادر.

وأعلنت وكالة الأنباء القطرية، اليوم الأربعاء، أن الشيخة جواهر قدمت في قصر العلم بمدينة مسقط، التعازي إلى السيدة الجليلة عهد بنت عبدالله بن حمد آل بوسعيدي، زوجة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور سلطان عمان، بوفاة السلطان قابوس.

وتعد إطلالات ونشاطات زوجة أمير قطر تميم بن حمد نادرة، حيث تأخذ الشيخة موزة والدة أمير قطر، حيزا كبيرا في المشهد السياسي والاجتماعي في الإمارة.

وكان أمير قطر تميم بن حمد قدم الأحد الماضي، على رأس وفد رفيع واجب العزاء بوفاة السلطان قابوس في مسقط، كما نعى تميم سلطان عمان الراحل، وأعلن الحداد في قطر لمدة 3 أيام.

المصدر: قنا