بعد سقوط 4 صواريخ.. غارات إسرائيلية على غزة

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty صورة أرشيفية لضربة إسرائيلية على غزة في نوفمبر

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أن الغارات استهدفت مواقع لحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، وذكر البيان: "الجيش الإسرائيلي استهدف أهدافا إرهابية لحماس في شمال قطاع غزة".

وأفاد شهود عيان في غزة لوكالة فرانس برس أن القصف الإسرائيلي طال قاعدة لحماس قريبة من شاطئ البحر من دون أن يوقع إصابات بشرية.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق، الأربعاء، أن منظومة "القبة الحديدية" اعترضت صاروخين من أصل 4 أطلقت من قطاع غزة.

ويعتبر هذا أول قصف على جنوب إسرائيل من القطاع منذ اغتيال الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل، الجنرال الإيراني قاسم سليماني في الثالث من يناير بضربة جوية في بغدادـ في حين تعتبر إيران من الداعمين لحركة حماس.

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وقال الجيش الإسرائيلي عبر حسابه على موقع تويتر "أطلقت 4 صواريخ فقط من غزة نحو إسرائيل، اعترض نظام الدفاع الجوي للقبة الحديدية صاروخين في الجو".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، حذر الأسبوع الماضي من أن بلاده سترد بـ"ضربة قوية" إذا تعرضت لهجوم من إيران.

ولم يرد نتانياهو فورا على هذا القصف الصاروخي الذي يأتي قبل أسابيع من الانتخابات الإسرائيلية المقررة في الثاني من مارس.