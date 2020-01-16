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رئيس وزراء كندا وولى عهد أبوظبى يناقشان التطورات فى المنطقة وتجنب التصعيد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجري رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، اتصالا هاتفيا مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلي للقوات المسلحة الإماراتية، ناقش خلاله تطورات الأوضاع في المنطقة، وأهمية خفض حدة التصعيد.

وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الكندي ، أن ولي عهد أبوظبي ، أعرب عن تعازيه لرئيس الوزراء للكنديين الذين فقدوا أرواحهم في مأساة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية.. كما ناقشا الحاجة إلى تحقيق دولي شامل وموثوق وأهمية احترام احتياجات ورغبات أسر الضحايا.

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وعند استعراض التطورات الأخيرة في المنطقة، اتفق رئيس الوزراء الكندي وولي عهد أبوظبي على الأهمية الأساسية للتخفيف من حدة التصعيد والحوار لتخفيف التوترات وتعزيز الأمن والاستقرار.. وتطلعا إلى البقاء على اتصال ومواصلة التعاون في مسائل الأمن الإقليمي.

 

 

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