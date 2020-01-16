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الأردن تدين إعلان إسرائيل إقامة وتوسعة محميات طبيعية في الضفة الغربية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت الحكومة الأردنية، إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي إقامة 7 محميات طبيعية وتوسعة 12 محمية أخرى قائمة في مناطق (ج) بالضفة الغربية المحتلة.وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز، إن هذة الخطوة المدانة، تعد خرقًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني من خلال تعزيز الاستيطان ومصادرة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية، أمس ، الأربعاء ، عن بيان الخارجية تشديد الأردن، على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لوقف سياسة الاستيطان الإسرائيلية، التي تقوض جهود حل الصراع وتحقيق السلام الشامل، وإلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2334.

 

 

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