شكرا لقرائتكم خبر عن أردوغان وترامب يبحثان هاتفيا التطورات فى ليبيا وسوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال البيت الأبيض والرئاسة التركية ، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، بحث في اتصال هاتفي ، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب ، مساء أمس الأربعاء ، التطورات في ليبيا، وذلك قبل أيام من قمة في برلين ستتناول الصراع الليبي.وتستضيف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل زعماء تركيا وروسيا وبريطانيا وإيطاليا يوم الأحد المقبل في القمة، التي تأتي عقب اجتماع في موسكو يوم الاثنين فشلت فيه الأطراف المتحاربة في ليبيا في توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.

وقال البيت الأبيض في بيان إن ترامب وأردوغان بحثا أيضا الوضع في سوريا والاحتجاجات في إيران وإسقاط إيران طائرة ركاب أوكرانية.

من جهته ، قال عبد الحميد صافى، مستشار رئيس مجلس النواب الليبى، إنه لابد من منظمة عربية كبيرة كالبرلمان العربى أن تتضامن مع الشعب الليبى وتلبى رغباته، وأن هناك استجابات كبيرة من مختلف الدول لاستجابات الشعب والوقوف على رغباته، مشيراً إلى أن الشعب متمثلاً فى مجلس النواب رفض أن تتولى أمره تلك الحكومة التى تتبع أنظمة خارجية تبعية مباشرة مثل النظام التركى.

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وأضاف مستشار رئيس مجلس النواب الليبى، فى مداخلة ببرنامج "من مصر" الذى تقدمه ريهام إبراهيم على قناة cbc، أن أعضاء مجلس النواب ينتظرون برلمان برلين وهو مؤتمر هام سيعرض الوضع السياسى فى ليبيا بشكل مفصل وبحيادية كبيرة، وسيمثل رأى العام الدولى فيما يحدث فى ليبيا الآن والتدخل التركى الغاشم فى ليبيا، موضحاً أن فشل المفاوضات فى موسكو حدث بسبب التدخل التركى فى المفاوضات.

ووجهت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الدعوة لحضور مؤتمر ليبيا فى العاصمة الألمانية برلين يوم الأحد المقبل، وأوضحت الحكومة الألمانية أن اللقاء سيكون على مستوى زعماء الدول، وذلك بعد تشاور مع أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة.