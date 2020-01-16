شكرا لقرائتكم خبر عن مشهد أبوى.. محمد بن راشد يسارع لمساعدة فتاة سقطت من دراجتها.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مشهد أبوى، تداول رواد موقع تويتر، مقطع فيديو للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، خلال مساعدة متسابقة تعرضت للإصابة خلال مشاركتها فى بطولة السلم للدراجات الهوائية الأبعاء الماضى.

وذكرت صحيفة الخليج الإماراتية، أنه روح الأب والإنسان محمد بن راشد سارع لمساعدة المتسابقة عنان العامرى من فريق الوثبة بعد سقوطها عن دراجتها.

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وقالت عنان العامرى فى فيديو أخر: "السباق كان حاد والبنات أدت مجهودا كبيرا، والشيخ محمد بن راشد تأكد أنى جيدة.. وأن ذلك حفزنى على مواصلة السباق وحصلت على المركز التاسع".

وتشهد دولة الإمارات العربية المتحدة، بطولة السلم للدراجات الهوائية، وهى أول سباق خاص بالفتيات المواطنات، ضمن الحدث الذى يقام بتوجيهات ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، ويبلغ إجمالى جوائز البطولة المالية ثلاثة ملايين درهم.

وكانت أعلنت اللجنة المنظمة عن اكتمال تسجيل 40 من الفتيات الهواة غير المنتميات لأى نادٍ، على أن تكون هذه النسخة التى تقام فى منطقة السلم بمحمية المرموم الطبيعية لمسافة 50 كلم، بمثابة سباق تجريبى وفق المواصفات ذاتها المعتمدة للسباقات الرئيسة فى إطار دعم وتحفيز المرأة، والسعى لتثبيت هذا السباق فى روزنامة البطولة مستقبلاً، وفقا لجريدة الإمارات اليوم.