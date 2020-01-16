شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل عملية إحباط تهريب فهود إلى السعودية.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت السلطات السعودية، من القبض على متسلل حاول تهريب عدد من الفهود إلى داخل أراضيها، ولكنه لم يفلح، حيث قامت شرطة جيزان من القبض عليه بعد ورود بلاغ من أحد مراكز الشرطة، لمخالفته قرار منع استيراد المفترسات ونظام الاتجار بالكائنات المهددة بالانقراض ومنتجاتها.

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وذكر موقع سبوتنيك نيوز، أنه أحبطت عملية التهريب بعد مطاردة مع مجهولين قادمين من الجمهورية اليمنية، حيث تم رصد تحركاتهم، وكانوا يضعون الفهود فى أكياس على ظهورهم فى منطقة وعرة، حيث أتضح أنها بها حركة، مما أتضح أنها تحتوى على الفهود.

وقالت الهيئة السعودية للحياة الفطرية: "فى تعاون مع شرطة منطقة جيزان تلقت الهيئة السعودية للحياة الفطرية بلاغًا بوجود عدد من الفهود لدى أحد مراكز الشرطة بالمنطقة تم ضبطها بحوزة أحد المتسللين عند محاولة تهريبها إلى المملكة فى مخالفة للأمر القاضى بمنع استيراد المفترسات".





وأضاف: "وكذلك مخالفة لنظام الاتجار بالكائنات المهددة بالانقراض ومنتجاتها، حيث باشرت الهيئة البلاغ واستلام الضبطية، كما ستستكمل الهيئة الإجراءات النظامية حيال ذلك، كما تود الهيئة التنويه بأن استيراد الأفراد والمؤسسات الحيوانات المفترسة أو اقتناءها يعد مخالفاً للأنظمة والتعليمات ويعاقب عليها النظام".



