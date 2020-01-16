البرلمان العربي يصوّت بأغلبية ضد التدخل التركي في ليبيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حذر رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهد السلمي، من خطورة التدخلات والمخططات العدوانية التي تقوم بها دول إقليمية، تستهدف إحياء مطامعها الاستعمارية من خلال تكوين ميليشيات وأذرع لها داخل المجتمعات العربية، وإرسال قوات عسكرية تنتهك سيادة الدول العربية وتضع يدها على ثرواتها.

وأكد رفضه للتدخل العسكري التركي في ليبيا الذي يزيد الأوضاع الليبية تعقيداً، ويذكي الفرقة والخلاف بين الأطراف الليبية ويسهم في إطالة أمد الصراع، ويقوض جهود السلام ويعرقل الحل السياسي فيها، ويزعزع الاستقرار في المنطقة ويهدد أمن دول الجوار الليبي والأمن القومي العربي، بينما قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، إن الاتفاق التركي مع رئيس حكومة «الوفاق» فايز السراج، يهدف إلى دعم الميليشيات المسلحة واستكمال نهب ثروات ليبيا.

وفي قرار أصدره البرلمان العربي بأغلبية الحاضرين بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا في ختام أعمال جلسته الثانية لدور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الثاني، أمس الأربعاء، أعرب البرلمان العربي عن رفضه وإدانته لقرار البرلمان التركي بشأن تفويض الرئيس رجب طيب أردوغان إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، باعتباره انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي أرقام 1970 لعام 2011، بشأن حظر توريد السلاح لدولة ليبيا، و2292 لعام 2016 بشأن حظر توريد السلاح إلى ليبيا، وتفتيش السفن في عرض البحر قبالة سواحلها بالقوة، و2357 بتاريخ يونيو 2017 بشأن تمديد حظر توريد السلاح إلى ليبيا لمدة عام، و2473 بتاريخ 10 يونيو 2019، والذي يمدد بموجبه حظر توريد الأسلحة في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا لمدة عام آخر اعتباراً من تاريخ هذا القرار.

وأعلن البرلمان الدعم التام لدولة ليبيا وسيادتها واستقلالها ووحدتها وسلامة مواطنيها، والرفض القاطع لجميع صور التدخل الأجنبي في الشأن الليبي، وأبدى ترحيبه باتفاق وقف إطلاق النار بين قوات الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق ابتداء من الأحد 12 يناير الجاري باعتباره خطوة مهمة لإحراز تقدم في العملية السياسية وحقن دماء الليبيين، داعياً كافة الأطراف إلى التزام بالاتفاق، وإيجاد حل سياسي نهائي للأزمة في ليبيا.

وأكد البرلمان العربي ضرورة وقف الصراع العسكري في ليبيا، مشدداً على أن الحل في ليبيا لا يمكن أن يكون إلا حلاً سياسياً ليبياً خالصاً، دون تدخلات خارجية دعماً لطرف على حساب طرف آخر.

وشدد على دعم مسار العملية السياسية في ليبيا بما يفضي إلى تسوية شاملة للوضع الليبي، باعتبارها السبيل الوحيد لتمكينها من إنهاء المرحلة الانتقالية وتحقيق الاستقرار المنشود، وضمان سيادتها الكاملة ووحدة أراضيها، وأمن وسلامة مواطنيها. وأكد البرلمان العربي دعمه لمجلس النواب الليبي في قراره بشأن رفض التدخل التركي في الشؤون الداخلية، مطالباً المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والعاجل لإيقاف هذا التدخل. ودعا جميع الأطراف الليبية إلى تحمل المسؤولية الوطنية وتغليب مصلحة ليبيا وشعبها الشقيق على أي اعتبار، من خلال حوار سياسي شامل بين كافة أبناء الشعب الليبي، ورفض التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية.

ودان البرلمان العربي جميع صور دعم الميليشيات المسلحة وتزويدها بالأسلحة والمعدات وتسهيل نقل الإرهابيين الأجانب إلى ليبيا، مطالباً بنزع سلاح هذه الميليشيات والجماعات المسلحة وتسريحها، كما طالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي باتخاذ خطوات عاجلة لمنع تسهيل نقل المقاتلين الأجانب إلى ليبيا، ووضع آلية واضحة للمراقبة والعقوبات ضد الأطراف الممولة للصراع في ليبيا بالسلاح.

ودعا جامعة الدول العربية إلى الاضطلاع بدورها تجاه ليبيا، من خلال تعزيز الأمن القومي العربي، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود للمصالحة بين الأطراف المحلية لحل الأزمة الليبية لا سيما الدور الذي يمكن أن تلعبه الدول العربية المجاورة.

وقرر البرلمان العربي أن يتولى رئيسه الدكتور مشعل السلمي إبلاغ قرار البرلمان العربي للأمين العام لجامعة الدول العربية، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، والأمين العام للأمم المتحدة، ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ورئيس مجلس النواب الليبي، ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي، ورؤساء البرلمانات الإقليمية.

وفي الأثناء، طالب رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح البرلمان العربي بسحب الاعتراف بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بسبب انتهاكاته للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي الذي أبرم في الصخيرات، في المملكة المغربية.

وأوضح صالح في كلمته أن «مجلس النواب هو الجسم الشرعي في ليبيا ولا يعتد بأي اتفاقات دون موافقته»، مشدداً على أن أي اتفاق يتم توقيعه دون موافقة مجلس النواب «باطل ولا أثر له».

وحث البرلمان العربي على اعتبار ما قام به المجلس الرئاسي من خروق للاتفاق السياسي والإعلان الدستوري مساساً بسيادة ليبيا، ووحدتها وسلامتها وسلامة الدول المجاورة لها، وهو ما يستوجب سحب الاعتراف به.

ودعا في هذا الصدد إلى دعم جهود الشعب الليبي في مكافحة الإرهاب و«التصدي للغزو التركي»، وأعرب عن أسفه ل«تنصيب المجتمع الدولي مجلساً رئاسياً في ليبيا، وقع مذكرتي تفاهم تتعلق الأولى بتقسيم الحدود البحرية في المتوسط، والثانية تمنح تركيا حق التدخل في ليبيا».

واعتبر أن «العصابات أحكمت قبضتها على المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، وتمكنت من العبث بمقدرات الليبيين بما فيها المصرف المركزي بدعم رئيسه المعزول» على حد تعبيره.

وبيّن أن «الاتفاق السياسي انتهى باستقالة أربعة من أعضاء المجلس، والقرار داخل المجلس يجب أن يصدر بالإجماع وليس من رئيسه فقط، الذي كان آخر قراراته توقيع مذكرتي التفاهم مع تركيا ومنحها الحق في التدخل العسكري في ليبيا، منتهكاً السيادة الليبية، مخالفاً للاتفاق السياسي الذي يشترط موافقة المجلس على أي اتفاق». (وكالات)