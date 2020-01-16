شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو صادم لشخص يستهزئ بطفل عراقى يتيم يثير السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى موقف مؤثر، تداول مستخدمو موقع تويتر "فيديو" لشخص يستهزأ بطفل عراقى يتيم الأم، حيث أقنعه وأوهمه بأنه يتحدث مع والدته المتوفاة ليقوم بالبكاء ويطالبها بالعودة، حيث قام ذلك الشخص بتسجيل صوت سيدة أو أتفق معها على محادثة الطفل.

ويظهر الفيديو أن شخصا أعطاه الهاتف، بينما انهار من البكاء فور قيامه بالحديث، بينما تتعالى الضحكات بجانب الطفل.





وذكرت موقع إرم نيوز، أن الطفل عراقى وأن شخصا استهزاء بمشاعر الطفل وأوهمه بأنه أمه هى التى تحدثه، حيث أعطاه الهاتف بينما سجل أو أتفق مع سيدة على محادثة الطفل، حيث انهار من البكاء، بينما قام ذلك الشخص بالاستهزاء من تصرف الطفل البرىء.

وانتاب رواد تويتر حالة من الغضب، حيث قال عزيز: "الله يحرمه صحته وعافيته مثل ما لعب بمشاعر طفل انحرم من أمه"، وكتب فهد: "يا أخي قلبى عورنى على بكاءه ..اضحك وسترى النتيجة"، وغرد آخر: "هذول ليسوا بشر مثلنا يحسون لهم قلوب لهم مشاعر.. كل شىء للتصوير والضحك عشان الشهرة! حسبى الله ونعم الوكيل فيهم".