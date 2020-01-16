شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع الروسية تنفى منع عسكريين أمريكيين تسيير دورية روسية فى الحسكة السورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت وزارة الدفاع الروسية تقارير بشأن قيام عسكريين أمريكيين بمنع تسيير دورية روسية في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء أمس ، الأربعاء ، عن رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا التابع لوزارة الدفاع الروسية يوري بورينكوف قوله - إن "ادعاءات بعض المصادر الإلكترونية الأجنبية حول منع تسيير دورية روسية في محافظة الحسكة من قبل وحدات القوات المسلحة الأمريكية، غير صحيحة".

وأشار بورينكوف، إلى أن قناة الاتصال الدائم التي تمت إقامتها سابقا بين قيادة مجموعة القوات الروسية في سوريا والمركز العملياتي للقوات المسلحة الأمريكية، من أجل منع وقوع حوادث تهدد حياة العسكريين، "تؤدي مهامها كما هو مقرر لها".

في سياق آخر .. أكد رئيس المركز الروسي (مقره قاعدة حميميم الجوية بريف اللاذقية) - أن الجيش السوري تصدى اليوم لهجوم شنه مسلحون في منطقة إدلب لخفض التصعيد، حيث شنت ثلاث مجموعات من المسلحين وعددهم الإجمالي 50 تقريبا، مدعومين من سيارات بيك أب مزودة بمدافع رشاشة ثقيلة، هجوما على مواقع القوات الحكومية قرب بلدات خوين الشعر وسمكة والبرسة بريف إدلب.

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وأضاف رئيس المركز أن نيران مدفعية القوات الحكومية السورية أرغمت المهاجمين على العودة إلى مواقعهم السابقة.