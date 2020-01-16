الجيش العراقي يقتل 8 من "داعش" بقصف جوي شمالي البلاد

العراق/ حسين الأمير/ الخليج 365

أعلنت قيادة عمليات صلاح الدين (تتبع الدفاع العراقية)، الأربعاء، عن مقتل 8 إرهابيين، وتدمير مواقع لتنظيم داعش، خلال عملية عسكرية.

وقالت القيادة في بيان، إن "قيادة عمليات صلاح الدين، نفذت عملية عسكرية في مناطق حاوي اللبوة، وبحيرة الشاي، ووادي حمرين، وتمكنت من قتل 7 عناصر من داعش بقصف جوي، وثامن خلال التمشيط البري، بواسطة طيران الجيش والقوة الجوية".

وأضاف البيان، أنه "تم تدمير 8 مواقع لتنظيم داعش خلال العملية".

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وخلال الأسابيع الأخيرة، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه في انتمائهم إلى "داعش"، خاصة في المنطقة الوعرة بين محافظات كركوك وصلاح الدين وديالى، المعروفة باسم "مثلث الموت".

وفي 2017، أعلن العراق تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تحت سيطرة داعش، تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد، اجتاحها التنظيم صيف 2014.

لكن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق، ويشن هجمات في فترات متباينة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.