"سلامة" يأمل في نجاح مؤتمر برلين لعودة نازحي ليبيا لمنازلهم

ليبيا/ جهاد نصر/ الخليج 365

أعرب المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، عن أمله في أن يفضي مؤتمر برلين، إلى وقف نهائي لإطلاق النار، ليتمكن النازحون من العودة لمنازلهم.

جاء ذلك خلال زيارته رفقة نائبته للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز، الأربعاء، مركز إيواء النازحين في مدرسة الغنيمي، بمنطقة بن عاشور، جنوبي العاصمة الليبية طرابلس، بحسب بيان للبعثة الأممية نشر عبر صفحتها على فيسبوك.

وذكر البيان، أن "سلامة، وويليامز، استمعوا إلى هموم ومعاناة النازحين داخليا جراء الاقتتال في طرابلس".

وخلال الزيارة بين سلامة، "استعداد وكالات الأغاثة التابعة للأمم المتحدة، وتكثيف الجهود والدعم للنازحين".

وتسعى ألمانيا، إلى جمع الدول المعنية بالشأن الليبي في مؤتمر، في محاولة للتوصل إلى حل سياسي للنزاع.

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وفي وقت سابق الأربعاء، وجهة ألمانيا، عبر وزير خارجيتها هايكو ماس، دعوة رسمية لرئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج، للمشاركة في مؤتمر برلين.

وفي آخر بياناتها، قالت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، إن "عدد النازحين في مختلف ربوع ليبيا فاق 268 ألفا".

وكشفت المفوضية، أن عدد النازحين الذين قدمت لهم "مواد الإغاثة الأساسية منذ بداية حرب طرابلس الليبية، منذ أبريل 2019، حتى أغسطس من نفس العام، بلغ 9817 شخصا".

ونزح الآلاف من العائلات والأفراد من بيوتهم، لمدن أخرى جراء الحرب التي اشتعلت إثر هجوم تشنه مليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، للسيطرة على طرابلس.

وتنازع مليشيات حفتر، المدعومة من دول إقليمية، حكومة "الوفاق الوطني" الليبية، المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.