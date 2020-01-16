السلطات الصحية بالسودان: 6 قتلى في أحداث مقر "المخابرات العامة"

السودان/ الخليج 365



أعلنت السلطات الصحية بالسودان، الأربعاء، أن عدد قتلى أحداث مقر هيئة المخابرات العامة بالعاصمة الخرطوم، الثلاثاء، بلغ 6 قتلى.

والثلاثاء أطلق جنود، من هيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات العامة، الرصاص في الهواء بكثافة، قبل أن يعلن الجيش سيطرته على الأوضاع، ثم توترها ثانية بعد عملية إطلاق نار أخرى بالجهاز.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية، عن وزارة الصحة بولاية الخرطوم، أن عدد حالات الوفاة في أحداث مقر "المخابرات العامة" بلغ 6، منهم 4 عساكر و2 من المدنيين.



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وأضافت أن عدد المصابين بلغ 7 أشخاص، تم إجراء عمليات لثلاثة منهم، وأن إصابة الأربعة الآخرين سطحية.



وأوضحت أن مدير الإدارة العامة للطب الوقائي محمد عبد الرحمن، ومدير إدارة الطوارئ طارق أبوعركي، بوزارة الصحة بولاية الخرطوم، زارا المصابين بالأحداث للتأكد من تلقيهم العلاج المناسب.

ويطالب منتقدون بحل جهاز المخابرات العامة، فيما يطالب آخرون بإعادة هيكلته، في ظل اتهامات له بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان خلال حكم البشير (1989 - 2019)، الذي عزلته قيادة الجيش من الرئاسة، في 11 أبريل/ نيسان 2019، تحت وطأة احتجاجات شعبية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.