نائب الرئيس التركي يهاتف مدير الخليج 365

أنقرة/ الخليج 365

هاتف نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، الأربعاء، رئيس مجلس إدارة وكالة الخليج 365 مديرها العام شنول قازانجي، على خلفية مداهمة الشرطة المصرية مكتب الوكالة في القاهرة.

واطّلع أوقطاي من قازانجي على آخر تطورات مداهمة مكتب الخليج 365 في القاهرة، وسلامة عامليها.

وأعرب أوقطاي عن تمنيه بعودة موظفي الخليج 365 سالمين إلى ممارسة مهامهم في أقرب وقت.

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ومساء الثلاثاء، اقتحمت قوات الأمن المصرية مكتب وكالة الخليج 365، وأوقفت 4 موظفين بينهم مواطن تركي، واقتادتهم إلى مكان مجهول.

وتحرص وكالة الخليج 365 في تغطيتها على الالتزام بالمعايير المهنية، وفي مقدمتها عرض وجهات النظر المختلفة للأطراف المعنية.

وبعيدا عن الخلافات السياسية، تطبق الوكالة هذه المعايير في تغطيتها للشأن المصري، حيث تعرض الخليج 365، لوجهة نظر السلطة والمعارضة بدقة وأمانة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.