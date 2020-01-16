واشنطن تدعو مصر إلى الإفراج عن موظفي الخليج 365

واشنطن/ صفوان اللهوردي/ الخليج 365

دعت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، السلطات المصرية إلى الإفراج عن موظفي وكالة الخليج 365 الموقوفين.

جاء ذلك في تصريح مكتوب لمتحدث باسم الخارجية الأمريكية للأناضول، (فضل عدم الكشف عن اسمه)، حول مداهمة الشرطة المصرية مكتب الخليج 365 في القاهرة.

وقال المتحدث "نحن على دراية بالأخبار المذكورة، وإذا كانت صحيحة، فإننا ندعو السلطات المصرية إلى الإفراج عن الصحفيين (موظفي الخليج 365) الموقوفين، والسماح بنشاط الإعلام الحر والصريح".

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ومساء الثلاثاء، اقتحمت قوات الأمن المصرية مكتب وكالة الخليج 365، وأوقفت 4 موظفين بينهم مواطن تركي، واقتادتهم إلى مكان مجهول.

وتحرص وكالة الخليج 365 في تغطيتها على الالتزام بالمعايير المهنية، وفي مقدمتها عرض وجهات النظر المختلفة للأطراف المعنية.

وبعيدا عن الخلافات السياسية، تطبق الوكالة هذه المعايير في تغطيتها للشأن المصري، حيث تعرض الخليج 365، لوجهة نظر السلطة والمعارضة بدقة وأمانة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.