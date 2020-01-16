تشاووش أوغلو ينفي منح الجنسية التركية للسوريين مقابل قتالهم بليبيا

أنقرة/ توفيق دورول/ الخليج 365

فند وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، مزاعم حول منح الجنسية التركية لجنود الجيش الوطني السوري المعارض مقابل قتالهم في ليبيا.

جاء ذلك خلال مشاركته في بث مباشر على قناة "سي إن إن تورك"، الأربعاء، متحدثاً حول السياسة الخارجية التركية.

وردا على مزاعم حول منح الجنسية التركية لجنود الجيش الوطني السوري المعارض أو المال مقابل قتالهم في ليبيا، قال تشاووش أوغلو، إنها "عارية عن الصحة تماماً".

وفي سياق آخر، شدد على أن الاتفاقية المبرمة مع الحكومة الشرعية في ليبيا تتماشى مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.