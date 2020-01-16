عبد المهدي: داعش يخطط لشن "غزوات جديدة" في العراق

بغداد/ علي جواد/ الخليج 365



قال رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية عادل عبد المهدي، الأربعاء، إن تنظيم "داعش" الإرهابي يخطط لشن "غزوات جديدة".

وأضاف عبد المهدي خلال اجتماع موسع مع محافظي محافظات العراق عدا إقليم كردستان‎، أن "تنظيم داعش بدأ يعيد التمويل والتنقل والتجمهر والإعداد لخطط وشن غزوات جديدة".

وأشار أن "القوات الأمنية لديها المعلومات، ويجب أن لا تنشغل الحكومة عن محاربة داعش".



وأردف عبد المهدي "أنا مصمم على السير قدما بتطبيق قرار البرلمان العراقي الخاص بإخراج القوات الأجنبية من البلاد، لكن هذه الرؤية لن تكتمل بدون الطرف الآخر -الأمريكي-".



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وبيّن أن "الأوضاع صعبة ومتداخلة على خلفية الصراع الأمريكي الإيراني، وداخليا الأوضاع معقدة أيضا وهناك سلسلة من المضاعفات، وقبلها التظاهرات التي كانت لها آثار سلبية وإيجابية".



ودعا عبد المهدي رئاستي البرلمان والجمهورية للإسراع بإنهاء ملف حكومة تصريف الأعمال، وتسمية رئيس وزراء جديد وحكومة جديدة بكامل الصلاحية لتتولي إدارة الأوضاع في البلاد.

وأكد أن انسحاب القوات الأجنبية ملف يتطلب حكومة كاملة الصلاحيات لبحثه.

ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تخللتها أعمال عنف خلفت 502 قتيل وأكثر من 17 ألف جريح، معظمهم من المحتجين، وفق إحصاء للأناضول، استنادًا إلى مصادر حقوقية وطبية وأمنية.



وأجبر المحتجون حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة، في الأول من ديسمبر/ كانون أول الماضي، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.

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