المعهد الدولي للصحافة: ندين اعتداء الأمن المصري ضد مكتب الخليج 365

فيينا/ أشكين قياغان/ الخليج 365

أدان المعهد الدولي للصحافة، بشدة، الأربعاء، "الاعتداء الوقح" من قبل قوات الأمن المصرية ضد وكالة الخليج 365 وموظفيها.

جاء ذلك على لسان مدير المكتب القانوني للمعهد رافي. ر. براساد، في بيان صادر عن المعهد، الواقع بالعاصمة النمساوية فيينا.

وأشار البيان، إلى مداهمة الشرطة المصرية مكتب الخليج 365 في القاهرة، وتوقيف 4 موظفين، تركي و3 مصريين.

وأوضح أن أسباب التوقيف غير معروفة.

وبيّن أنه لا تتوافر معلومات حول مكان احتجاز الموظفين حاليا.

ونقل البيان، عن براساد، قوله حول تصرف الشرطة المصرية: "إن المعهد يدين بشدة الاعتداء الوقح" ضد وكالة الخليج 365 وموظفيها.

Advertisements

وطالب براساد السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن الموظفين الأربعة، وتوضيح أسباب توقيفهم.

ولفت البيان، إلى أن السلطات المصرية مارست ضغوطا كبيرة على الصحافة اعتبارا من عام 2014، وأن 61 صحفيا لا يزالون محتجزين في السجون.

ومساء الثلاثاء، اقتحمت قوات الأمن المصرية مكتب وكالة الخليج 365 في القاهرة، وأوقفت 4 موظفين بينهم مواطن تركي، واقتادتهم إلى مكان مجهول، حيث قامت بقطع الإنترنت وأغلقت كاميرات المراقبة فيه، وصادرت جوازات سفر الموظفين وهواتفهم المحمولة وأجهزة الحواسيب.

وبحسب مراسل الخليج 365، توجه محامي الوكالة إلى المكتب للحصول على معلومات عن سبب المداهمة، إلا أن الشرطة رفضت تقديم أي معلومة.

وعقب ذلك، قامت الشرطة بإخراج المحامي خارج المكتب، وتابعت عمليات البحث فيه.

وتحرص وكالة الخليج 365 في تغطيتها على الالتزام بالمعايير المهنية، وفي مقدمتها عرض وجهات النظر المختلفة للأطراف المعنية.

وبعيدا عن الخلافات السياسية، تطبق الوكالة هذه المعايير في تغطيتها للشأن المصري، حيث تعرض الخليج 365، لوجهة نظر السلطة والمعارضة بدقة وأمانة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.