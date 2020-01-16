تشاووش أوغلو: لا نقبل مداهمة مكتب الخليج 365 بالقاهرة

أنقرة/ الأناضولوزير الخارجية التركي:

- موظفي الخليج 365 تعرضوا لمضايقات سابقة على هذا الغرار.

- الجهات المصرية تحاول استعراض قوتها، عبر مداهمة مكتب الوكالة

- المصريون أصبحوا عدوانيين مع تشديد الرئيس أردوغان على ضرورة فتح تحقيق بوفاة مرسي

- لا صوت عن الغربيين الذين يحاولون تلقين الجميع دروسا حول حقوق الإنسان وحرية الصحافة

- لو أن أمرا مشابها حدث في تركيا لأقاموا الدنيا بأسرها

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الأربعاء، إنه لا يمكن القبول بمداهمة الشرطة المصرية مكتب وكالة الخليج 365 في القاهرة، مؤكدا أن بلاده تقوم بالاتصالات اللازمة على هذا الصعيد.

جاء ذلك في كلمة تشاووش أوغلو خلال مشاركته في بث مباشر مع قناة "سي إن إن تورك" المحلية.

وأكد الوزير التركي أن بلاده تراقب عن كثب تطورات توقيف موظفي وكالة الخليج 365 في القاهرة.

وأوضح أن الخارجية التركية على تواصل مع المدير العام لوكالة الخليج 365 شنول قازانجي منذ اللحظة الأولى لوقع حادثة المداهمة.

وأشار إلى أن موظفي الخليج 365 تعرضوا لمضايقات سابقة على هذا الغرار من قبل.

وأكد أن الخارجية التركية تواصلت حول الموضوع مع البعثة الدبلوماسية المصرية في تركيا، ومع المسؤولين المصريين عبر السفارة التركية في القاهرة.

ولفت تشاووش أوغلو إلى أن المعلومات التي حصلوا عليها تفيد بأن موظفي الخليج 365 لم يتعرضوا لمعاملة سيئة، مبينا أن الجهات المصرية تحاول استعراض قوتها، عبر مداهمة مكتب الوكالة.

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وشدد أن المصريين أصبحوا عدوانيين مع تشديد الرئيس أردوغان على ضرورة فتح تحقيق بوفاة مرسي.

وأضاف "نرى أن مستوى العدوانية لدى مصر ازدادت على نحو أكثر، إما بسبب المسافة التي قطعناها مع روسيا حيال وقف إطلاق النار مؤخرا في ليبيا أو بسبب تكثيف جهودنا في هذا الصعيد".

وأعرب تشاووش أوغلو عن استغرابه من عدم صدور ردود من الغربيين تجاه مداهمة مكتب وكالة الخليج 365.

وقال في هذا الخصوص "الغربيون الذين يحاولون تلقين الجميع دروسا حول حقوق الإنسان وحرية الصحافة لا يصدر لهم صوت عندما تحدث أشياء كهذه في البلدان التي يمكنهم استغلالها".

وأضاف تشاووش أوغلو "لو أن أمرا مشابها حدث في تركيا لأقاموا الدنيا بأسرها"، معربا عن أسفه لعدم صدور ردود من العالم في هذا الإطار.

ومساء الثلاثاء، اقتحمت قوات الأمن المصرية مكتب وكالة الخليج 365 في القاهرة، وأوقفت 4 موظفين بينهم مواطن تركي، واقتادتهم إلى مكان مجهول، حيث قامت بقطع الإنترنت وأغلقت كاميرات المراقبة فيه، وصادرت جوازات سفر الموظفين وهواتفهم المحمولة وأجهزة الحواسيب.

وبحسب مراسل الخليج 365، توجه محامي الخليج 365 للمكتب للحصول على معلومات عن سبب المداهمة، إلا أن الشرطة رفضت تقديم أي معلومة.

وأضاف أنه عقب ذلك قامت الشرطة بإخراج المحامي خارج المكتب، وتابعت عمليات البحث فيها.

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