إسرائيل.. نتنياهو يجري محاولات أخيرة لتوحيد اليمين

زين خليل/ الخليج 365

يجري رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، محاولات أخيرة لتوحيد أحزاب يمينية في قائمة موحدة، قبل نحو ساعتين على انتهاء الموعد المحدد لتقديم القوائم الانتخابية، استعدادا للانتخابات المقررة في مارس/ آذار المقبل.

وبحسب موقع "والا" العبري، ستغلق اللجنة المركزية للانتخابات، أبوابها في تمام الساعة 22:00 بالتوقيت المحلي (20:00 ت.غ).

وأفاد المصدر ذاته بأن نتنياهو يجتمع (حتى الساعة 18:50 ت.غ) في مكتبه برئيس حزب "اليمين الجديد" وزير الدفاع نفتالي بينت، ورئيس "البيت اليهودي" وزير التعليم الحاخام رافي بيرتس.

وفي وقت سابق الأربعاء، انتهى اجتماع بين بينت وبيرتس، دون نتائج.

والثلاثاء، أعلن حزبا "اليمين الجديد" و"الوحدة القومية" برئاسة وزير المواصلات بتسلئيل سموتريتش، قرارهما خوض الانتخابات العامة في 2 مارس المقبل، ضمن قائمة واحدة.

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ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن بينت، قوله: "هذا يوم عظيم، لقد حققنا وحدة عظيمة لأيديولوجية اليمين والصهيونية الدينية".

وتريد أحزاب اليمين ضم "البيت اليهودي" إليها في قائمة موحدة، لكن بعد رفض تحالفه مع حزب "عوتسما يهوديت" (قوة يهودية)، المؤلف من ناشطين يمينيين يتهمون بالعضوية في حزب "كاخ" الإرهابي، الذي أسسه الحاخام مئير كهانا.

ويرفض "اليمين الجديد" و"الوحدة القومية" انضمام "عوتسما يهوديت"، إليهم في قائمة موحدة، معتبرين أن ذلك من شأنه التسبب بخسارة أصوات.

ويعتمد نتنياهو، زعيم حزب" الليكود"، على مقاعد الأحزاب اليمينية من أجل تشكيل حكومة.

ويلزم أي مرشح لرئاسة الحكومة الحصول على أصوات 61 عضوا على الأقل، من مقاعد الكنيست الـ 120.

وتعتبر الانتخابات القادمة، حاسمة لمستقبل نتنياهو السياسي، الذي أخفق في تشكيل حكومة بعد انتخابات أبريل/ نيسان، وسبتمبر/ أيلول 2019.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.