غارات إسرائيلية على موقعين بقطاع غزة

غزة/ زين خليل/ الخليج 365

شنت مقاتلات إسرائيلية، الأربعاء، غارات على موقعين تابعين لحركة "حماس" في قطاع غزة.

وأفاد مراسل وكالة الخليج 365، أن المقاتلات أطلقت عددا من الصواريخ تجاه موقعين يتبعان لكتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، شمالي القطاع.

وذكر المراسل، أن القصف سبب أضرارا مادية في ممتلكات المواطنين القريبين من مكان الاستهداف.

ولم يبلغ عن وقوع إصابات.

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ويأتي القصف بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي إطلاق 4 قذائف صاروخية من قطاع غزة، تجاه إسرائيل تم اعتراض 2 منها.

ولم يعلن أي فصيل فلسطيني مسؤوليته عن إطلاق الصواريخ إلى غاية الساعة (21:00 ت.غ).

بدوره، قال الجيش الإسرائيلي، إن مقاتلاته قصفت مساء الأربعاء، أهدافاً تابعة لحركة "حماس" شمالي القطاع، رداً على إطلاق صواريخ تجاه مستوطنات إسرائيلية قريبة.

وقال المتحدث باسم الجيش، في بيان، إن "المقاتلات استهدفت في الهجوم موقع لصناعة الأسلحة وموقع عسكري آخر"، وفق صحيفة "معاريف" العبرية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.