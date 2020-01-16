خلال اجتماع في مقر المجلس الرئاسي للحكومة الليبية بطرابلسمباحثات بين السراج وسلامة حول مؤتمر برلين ووقف إطلاق النار

ليبيا/ جهاد نصر/ الخليج 365

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج، مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص بليبيا، غسان سلامة، الأربعاء، المشاورات الجارية لعقد مؤتمر برلين الدولي بشأن النزاع الليبي.

والتقى السراج، مع كل من سلامة، ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز، في مقر المجلس الرئاسي بالعاصمة طرابلس (غرب)، بحسب المكتب الإعلامي للسراج على "فيسبوك".

وتناول الاجتماع "المشاورات الجارية لعقد مؤتمر في برلين، لإيجاد حل سلمي للأزمة الليبية"، بحسب البيان.

وفي محاولة للتوصل إلى حل سياسي للنزاع الليبي، تستضيف برلين، الأحد المقبل، قمة دعت إليها كلاً من السراج وخليفة حفتر و11 دولة أخرى، هي: الولايات المتحدة، بريطانيا، روسيا، فرنسا، الصين، تركيا، إيطاليا، الإمارات، مصر، الجزائر، الكونغو.

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كما بحث السراج، مع سلامة وويليامز، "مستجدات الأوضاع في ليبيا، وعملية وقف إطلاق النار".

وبمبادرة تركية روسية، يتواصل منذ الأحد، وقف هش لإطلاق النار بين قوات الحكومة الليبية وقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الذي ينازع الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

ووقع السراج، الإثنين، على اتفاق وقف إطلاق النار، خلال مباحثات في روسيا، بينما طلب حفتر، الثلاثاء، مهلة يومين لإجراء استشارات، وفق موسكو.

وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، هجومًا للسيطرة على طرابلس، مقر الحكومة الشرعية، ما أجهض جهودًا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.