لجنة حماية الصحفيين بنيويورك تطالب بالإفراج عن موظفي الخليج 365 بمصر

نيويورك/ بتول يوروك/ الخليج 365

طالبت لجنة حماية الصحفيين (مقرها نيويورك)، بالإفراج الفوري عن موظفي وكالة الخليج 365 الموقوفين في مصر.

جاء ذلك على لسان منسق اللجنة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شريف منصور، في بيان صادر عنه الأربعاء حول مداهمة الشرطة المصرية لمكتب الخليج 365 في القاهرة، وتوقيف 4 من موظفي الوكالة.

وقال منصور: "لا ينبغي على الصحفيين الناشطين في مصر أن يعملوا وسط خوف بأن يتم استخدامهم في الصراعات السياسية بين الدول".

وأضاف:" يجب على السلطات الإفراج الفوري عن موظفي وكالة الخليج 365 الموقوفين، وإنهاء الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة من أجل مضاقية الإعلام وإسكاته".

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ولفت إلى أن السلطات المصرية فحصت الوثائق وأجهزة الحاسوب والهواتف في مكتب وكالة الخليج 365، مؤكدًا أن اللجنة تواصلت مع النيابة العامة في مصر بخصوص توقيف موظفي الخليج 365، دون أن يأتي أي رد للجنة بهذا الخصوص من السلطات.

ومساء الثلاثاء، اقتحمت قوات الأمن المصرية مكتب وكالة الخليج 365 في القاهرة، وأوقفت 4 موظفين بينهم مواطن تركي، واقتادتهم إلى مكان مجهول، حيث قامت بقطع الإنترنت وأغلقت كاميرات المراقبة فيه، وصادرت جوازات سفر الموظفين وهواتفهم المحمولة وأجهزة الحواسيب.

وبحسب مراسل الخليج 365، توجه محامي الخليج 365 للمكتب للحصول على معلومات عن سبب المداهمة، إلا أن الشرطة رفضت تقديم أي معلومة.

وأضاف أنه عقب ذلك قامت الشرطة بإخراج المحامي خارج المكتب، وتابعت عمليات البحث فيها.

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