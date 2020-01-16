الجبير يلتقي بالرياض الحاخام الأمريكي مارك شناير

إسطنبول / الخليج 365
التقى وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، بالعاصمة الرياض، الأربعاء، رئيس مؤسسة "التفاهم العرقي"، الحاخام الأمريكي مارك شناير، بحسب وكالة الأنباء الرسمية "واس".
وجرى خلال اللقاء "استعراض جهود تحقيق التعايش بين أصحاب الديانات والثقافات المتعددة".
وأكد الجبير، "دعم المملكة لكافة الجهود المبذولة لتحقيق مقاصد الأمن والسلم والتعايش المشترك"، بحسب المصدر ذاته.
ومؤسسة "التفاهم العرقي" (FFEU)، تأسست عام 1989 ومقرها نيويورك، وتركز على تحسين العلاقات بين المسلمين واليهود.
وبحسب موقع "تايمز أوف إسرائيل"، يرتبط "شناير"، المتزوج من إسرائيلية، منذ سنوات عديدة، بعلاقات واسعة مع حكام معظم دول الخليج.
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2018، تم تعيين الحاخام "شناير"، مستشارا خاصا لملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وجرى تكليفه وقتها بمساعدة مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي في المنامة، والمساعدة في الحفاظ على الجالية اليهودية في البلاد وتنميتها، وفق المصدر ذاته.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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