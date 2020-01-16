أحزاب تركية معارضة تدين مداهمة الشرطة المصرية مكتب الخليج 365

أنقرة / الخليج 365- حزب العدالة والتنمية: نندد بالاقتحام وندعو للإفراج عن الموظفين وعودتهم إلى عملهم الصحفي.

- حزب الشعب الجمهوري: نتمنى عودة موظفي الخليج 365 سالمين إلى ممارسة مهامهم الصحفية في أقرب وقت.

- حزب الحركة القومية: هذا السلوك متجاوز وغير مناسب، وليس له أي أساس قانوني أو إنساني.



أدانت أحزاب تركية بينها أحزاب معارضة، الأربعاء، مداهمة الشرطة المصرية مكتب وكالة الخليج 365 في القاهرة، وتوقيف 4 موظفين به.

ومساء الثلاثاء، اقتحمت قوات الأمن المصرية مكتب وكالة الخليج 365 في القاهرة، وأوقفت 4 موظفين بينهم مواطن تركي، واقتادتهم إلى مكان مجهول، وقامت بقطع الإنترنت وأغلقت كاميرات المراقبة، وصادرت جوازات سفر الموظفين وهواتفهم المحمولة وأجهزة الحواسيب.



وهاتف زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال قليجدار أوغلو، مدير عام وكالة الخليج 365 شنول قازانجي، إثر اقتحام الشرطة المصرية مكتب الوكالة في القاهرة.

واطّلع قليجدار أوغلو، من قازانجي، على آخر تطورات اقتحام مكتب الخليج 365 في القاهرة، وسلامة موظفيها.

وأعرب قليجدار أوغلو، عن تمنيه بعودة موظفي الخليج 365 سالمين إلى ممارسة مهامهم الصحفية في أقرب وقت.

بدوره، شكر قازانجي، قليجدار أوغلو على اتصاله، واطمئنانه إلى سلامة صحفييها.

من جانبه، أدان سيد طورون، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، توقيف الشرطة المصرية موظفين في مكتب الخليج 365 بالقاهرة.

وقال طورون، عبر حسابه على "تويتر"، إن "محاولة ردع الصحافة التركية تنم عن العجز، أدين هذا العمل بشدة".

من جهته، اتصل زعيم حزب الوحدة الكبرى التركي، مصطفى دستجي، بـ"قازانجي"، للاطلاع على آخر التطورات.

وأعرب دستجي، عن تمنيه بعودة موظفي الخليج 365 سالمين إلى ممارسة مهامهم الصحفية في أقرب وقت.

أما زعيم حزب "الحركة القومية" التركي دولت باهتشلي، فقال "إن هذا السلوك متجاوز وغير مناسب، وليس له أي أساس قانوني أو إنساني".

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وأضاف "العملية الظلامية التي استهدفت مكتب الخليج 365 في القاهرة إساءة وعداء واضح تجاه تركيا".

وأكد أن اقتحام مكتب الخليج 365 في القاهرة في الوقت الذي تعمل فيه تركيا على تأسيس تعاون واستقرار إقليمي في المنطقة يعد هجوماً على حرية الصحافة والتعبير.

ودعا باهتشلي الإدارة المصرية للإفراج عن موظفي الخليج 365 الذين احتجزتهم الشرطة المصرية، وتقديم الاعتذار لتركيا.

بدوره، اتصل رئيس حزب السعادة التركي تمل قرة ملا أوغلو، بقازانجي، للاطلاع على آخر تطورات اقتحام مكتب الخليج 365 في القاهرة، متمنياً الإفراج عن الموظفين الموقوفين.

من جهته، ندد بشدة نائب رئيس حزب العدالة والتنمية، ماهر أونال، باقتحام الشرطة المصرية لمكتب الخليج 365 واعتقال عدد من موظفيها.

ودعا أونال في تغريدة عبر "تويتر"، بضرورة الإفراج عن الموظفين وعودتهم إلى رأس عملهم الصحفي.

وطالب رئيس الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية، ناجي بستانجي، مصر بالإفراج فورا عن موظفي الخليج 365 وتقديم الاعتذار.

وأضاف في تصريح للأناضول، أنه مهما كانت هناك خلافات مع مصر، إلا أنه توجد قواعد عالمية يجب اتباعها، متوقعاً الإفراج في وقت قريب عن موظفي الخليج 365.

كما ندد بشدة متحدث العدالة والتنمية عمر جليك، في تغريدة له بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اقتحام الشرطة المصرية لمكتب الخليج 365 في القاهرة، وتوقيف بعض موظفيها.

وكتب جليك "نُدين بشدة اقتحام النظام المصري مكتب وكالة الخليج 365 في القاهرة، وتوقيف موظين فيه. هذا الموقف يدل على خطورة الوضع في مصر".

ومساء الثلاثاء، اقتحمت قوات الأمن المصرية مكتب وكالة الخليج 365 في القاهرة، وأوقفت 4 موظفين بينهم مواطن تركي، واقتادتهم إلى مكان مجهول.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.