الأمم المتحدة قلقة إزاء توقيف 4 موظفين بمكتب الخليج 365 بالقاهرة

نيويورك/ محمد طارق/ الخليج 365



أعربت الأمم المتحدة، الأربعاء، عن قلقها إزاء مداهمة قوات الأمن المصرية مكتب وكالة الخليج 365 بالقاهرة وتوقيف 4 موظفين به.



وقال المتحدث باسم الأمين العام استيفان دوغريك، للصحفيين بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، إن "أي تقارير تفيد باعتقال أو القبض علي صحفيين تثير قلقنا".

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ومساء الثلاثاء، اقتحمت قوات الأمن المصرية مكتب وكالة الخليج 365 في القاهرة، وأوقفت 4 موظفين بينهم مواطن تركي، واقتادتهم إلى مكان مجهول، حيث قامت بقطع الإنترنت وأغلقت كاميرات المراقبة فيه، وصادرت جوازات سفر الموظفين وهواتفهم المحمولة وأجهزة الحواسيب.

وبحسب مراسل الخليج 365، توجه محامي الخليج 365 للمكتب للحصول على معلومات عن سبب المداهمة، إلا أن الشرطة رفضت تقديم أي معلومة.



وأضاف أنه عقب ذلك قامت الشرطة بإخراج المحامي خارج المكتب، وتابعت عمليات البحث فيها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.