متحدث الرئاسة التركية: اقتحام مكتب الخليج 365 بالقاهرة انتهاك للقانون

أنقرة/ أنس قبلان/ الخليج 365

اعتبر المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، اقتحام الأمن المصري لمكتب وكالة الخليج 365 في القاهرة، وتوقيف موظفين منه دون مبرر، انتهاك علني للقانون وحقوق الإنسان.

جاء ذلك في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، الأربعاء، بخصوص توقيف السلطات المصرية 4 موظفين من العاملين في مكتب وكالة الخليج 365 بالعاصمة المصرية بينهم مواطن تركي واقتيادهم إلى مكان مجهول.

وقال قالن: "اقتحام السلطات المصرية لمكتب وكالة الخليج 365 في القاهرة، وتوقيف موظفين به دون مبرر، يعد انتهاك علني للقانون وحقوق الإنسان، وندين بشدة هذا العمل غير القانوني".

Advertisements

وطالب قالن بالإفراج الفوري عن موظفي الخليج 365.

ومساء الثلاثاء، اقتحمت قوات الأمن المصرية مكتب وكالة الخليج 365 في العاصمة القاهرة، وأوقفت 4 موظفين بينهم مواطن تركي، واقتادتهم إلى مكان مجهول، حيث قامت بقطع الإنترنت وأغلقت كاميرات المراقبة فيه، وصادرت جوازات سفر الموظفين وهواتفهم المحمولة وأجهزة الحواسيب.

وبحسب مراسل الخليج 365، توجه محامي الخليج 365 للمكتب للحصول على معلومات عن سبب المداهمة، إلا أن الشرطة المصرية رفضت تقديم أي معلومة.

وأضاف أنه عقب ذلك قامت الشرطة بإخراج المحامي خارج المكتب وتابعت عمليات البحث فيها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.