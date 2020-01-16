شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة» تعاقب شركة تبيع مواد بترولية غير مطابقة بالطائف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

عاقبت وزارة التجارة والاستثمار شركة متخصصة في بيع وقود السيارات بمحافظة الطائف؛ بالغرامة والتشهير، وذلك إثر ثبوت مخالفة المنشـأة وبيع مواد بترولية غير مطابقة للمواصفات والمقاييس.

وكان قد صدر حكم من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة يقضي بإدانة المنشأة وفرض غرامة مالية، وإغلاق المحطة التي وقعت فيها المخالفة لمدة 15 يوماً، ونشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقة المنشأة.

وأكدت وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.