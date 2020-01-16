شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق دليل التطبيقات الحكومية للتعريف بـ 70 تطبيقاً ذكياً للخدمات والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلن مركز التواصل الحكومي في وزارة الإعلام عن إطلاق “دليل التطبيقات الحكومية”، بهدف التعريف بأكثر من 70 تطبيقا ذكيا للخدمات، وتوفيرها في دليل واحد، لتسهيل خدمة المستفيدين.
ويتميز الدليل بتوفير الرمز الذي يساعد المستخدم على تنزيل التطبيق مباشرة إلى جهازه والاستفادة من خدمات التطبيقات الحكومية، وهو الإصدار الأول للدليل، وسيتم تحديثه دوريا، كإحدى ثمرات البرنامج الإعلامي الموحد (Grid) في مركز التواصل الحكومي.
وقال المشرف العام على وكالة التواصل المتحدث الرسمي لـ”الإعلام”، الدكتور عبدالله المغلوث، أن الدليل يساعد على سرعة استخدام الخدمات التقنية المتوفرة لدى الجهات الحكومية ويعكس حجم التقدم التقني للحكومة الإلكترونية في المملكة.
ويمكن تحميل دليل التطبيقات الحكومية من خلال الرابط التالي (من هنا).
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