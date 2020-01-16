شكرا لقرائتكم خبر عن «الزعاق»: الربيع يبدأ مع الشبط.. ويشرح طريقة معرفة السنة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح دكتور خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، عن بداية موسم الربيع وعلاقته بموسم الشبط.

وقال “الزعاق” في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “هذه السنة نبي ندق سلف ونروح ندور الربيع”.

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وأضاف “الربيع يبدأ مع الشبط والذي يتزامن مع قران سابع والذي يقال فيه (قران سابع مجيع وشابع)، أي بعض الحلال يشبع وبعض الحلال لا يشبع لأنه توه باديا، مضيفا أن الربع يبدأ مع العقارب.

وتابع الزعاق: “لمعرفة السنة هل هي ربيعية أو مجدبة لها أمارات، والأمارات إما حشرية أو زراعية أو مناخية”، موضحا أن من الأمارات المناخية مع دخول وسوم الوسم نهاية موسم سهيل، إذا كان لونه بني فهذا يبشر بربيع مزدهر خلال السنة، وإذا كان لونه أبيض كبطن الأتان فهذا يدل على أن السنة ستكون سنة مجدبة كما يقول العرب”.