شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 35 إصابة في اشتباكات بيروت تم نقلها إلى مستشفيات المنطقة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نقلت وكالة أنباء سبوتنيك، عن بيان للصليب الأحمر اللبناني، وقوع 35مصاب في اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن اللبنانية، ولقد تم نقلهم إلى مستشفيات المنطقة ومشيراً إلى أنه تم إسعاف ١٠ حالات في المكان.



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