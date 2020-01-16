مراكز شرائية جديدة في الأسهم بدعم الأجانب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

واصلت الأسهم المحلية التأسيس لمستويات سعرية جديدة، أمس، مع تعزيز المستثمرين مراكزهم الشرائية، لاسيما الأجانب (غير العرب)، الذين ضخوا في السوقين 67 مليون درهم كمحصلة شرائية، وضاعف بذلك مؤشر سوق دبي مكاسبه بنسبة 0.54%، و«أبوظبي» 0.11%.

ومن جملة الأسهم المرتفعة «الاتحاد العقارية» بنسبة 10.19% وجاء في المركز الثالث في ترتيب التداولات بسوق دبي ب28.5 مليون درهم، وحصد أعلى كميات تداول ب123.8 مليون سهم.

وجاء هذا النشاط على السهم، بالتزامن مع إعلان الشركة، أن مجلس إدارتها يعتزم مناقشة مقترح تحويل بعض الشركات التابعة لها إلى «مساهمة خاصة».

وبلغت السيولة الكلية في الأسواق 364.85 مليون درهم، منها 227.4 مليون درهم في دبي، و137.45 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 278.6 مليون سهم، توزعت بواقع 235.4 مليون سهم في دبي، و43.2 مليون سهم في أبوظبي.

وجرى تداول أسهم 58 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 27 شركة، فيما تراجعت 19 شركة، وجاء ذلك من خلال 4020 صفقة.

وارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.54% عند مستوى 2817.99 نقطة، مستفيداً من ارتفاع أسهم شركات العقار والبنوك والتأمين والاستثمار والخدمات والاتصالات.

وارتفع قطاع العقار 0.76% مع استمرار ارتفاع «إعمار العقارية» 0.71%، و«داماك» 0.41%، و«ديار» 0.55%، و«إعمار مولز» 0.53%.

وزاد قطاع البنوك 0.5% بعد ارتفاع «دبي الإسلامي» 0.88%، و«الإمارات دبي الوطني» 0.75%.

كما ارتفع قطاع الاستثمار 0.73% معززاً بارتفاع «دبي للاستثمار» 0.78%، و«سوق دبي المالي» 0.74%، و«شعاع كابيتال» 0.23%.

وفي المقابل، انخفض قطاع النقل 0.18% نتيجة انخفاض «أرامكس» 0.29%، و«الخليج للملاحة» 1.53%، وذلك مع استقرار «العربية للطيران».

من جهته، صعد مؤشر سوق أبوظبي 0.11% إلى مستوى 5174 نقطة، بعد ارتفاع أسهم شركات العقار والاستثمار والاتصالات والطاقة والسلع.

وارتفع قطاع العقار 0.6% مع ارتفاع «الدار» 0.45%، و«رأس الخيمة العقارية» 2.94%.

وزاد قطاع الاتصالات 0.48% مع ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وارتفع قطاع الطاقة 0.6% بفعل صعود «أدنوك للتوزيع» 1.64%، وذلك في ظل استقرار كل من «دانة غاز»، و«طاقة».

وصعد قطاع الاستثمار 0.34% نتيجة ارتفاع «الواحة كابيتال» 0.54%، واستقرار «إشراق».

وانخفض قطاع البنوك 0.19% متأثراً بانخفاض «أبوظبي الأول» 0.26%، بالرغم من ارتفاع «أبوظبي التجاري» 0.5%، و«أبوظبي الإسلامي» 0.36%.

وتزعم «إعمار العقارية» التداولات في سوق دبي بقيمة 59.3 مليون درهم، مغلقاً عند 4.23 درهم، تلاه «دبي الإسلامي» بسيولة بقيمة 32 مليون درهم، وأغلق عند 5.7 درهم، ثم «الاتحاد العقارية».

وفي سوق العاصمة، جاءت الصدارة ل«الدار» ب37.87 مليون درهم، مغلقاً عند 2.25 درهم، تلاه «أبوظبي التجاري» بسيولة بقيمة 23.4 مليون درهم، وأقفل عند 8.1 درهم، ثم «أبوظبي الأول» بتداولات بلغت 23.17 مليون درهم، مغلقاً عند 15.52 درهم.

وسجل «الاتحاد العقارية» الارتفاع الأكثر في سوق دبي مغلقاً عند 0.238 درهم، وفي المقابل، كان أكبر الخاسرين «بنك المشرق» بنزوله 3.75% إلى 77 درهم.

وجاء في مقدمة الرابحين في أبوظبي «العالمية القابضة» بنسبة ارتفاع 9.61% مغلقاً عند 7.3 درهم، وبالعكس، جاء في مقدمة المتراجعين «رأس الخيمة للأسمنت» بنزوله 10% إلى 0.89 درهم.

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 29.2 مليون درهم محصلة شراء، توزعت بواقع 1.03 مليون درهم محصلة شراء العرب، و1.94 مليون درهم محصلة شراء الخليجين، و26.2 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، وفي المقابل اتجه المستثمرون المواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 29.2 مليون درهم محصلة بيع.

وفي سوق دبي اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 53 مليون درهم محصلة شراء، منها 41 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، و11.9 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 53 مليون درهم محصلة بيع، منها 21.7 مليون درهم محصلة بيع العرب، و31.1 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

وركز المستثمرون الأجانب (غير العرب)، مشترياتهم أمس على أسهم شركات «سلامة»، و«داماك»، و«إعمار العقارية»، و«دبي الإسلامي»، و«الإمارات دبي الوطني» بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات «الاتحاد العقارية»، و«أرامكس»، و«إعمار مولز».

واتجهت المحافظ الاستثمارية نحو الشراء، بصافي استثمار قرب 37 مليون درهم محصلة شراء، توزعت بواقع 25.6 مليون درهم محصلة شراء في دبي، و11.2 مليون درهم محصلة شراء في دبي.

وفي المقابل اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 37 مليون درهم محصلة بيع، منها 25.6 مليون درهم محصلة بيع في دبي، و11.2 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي.