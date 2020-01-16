جلسة تناقش تاريخ العطور في «اللوفر أبوظبي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: علي داوود

استضاف متحف اللوفر أبوظبي مساء أمس الأول، جلسة حوارية بعنوان «على دروب العطر»، ناقش خلالها المتحدثون تاريخ العطور بالعودة إلى أصولها الطبيعية، وطرق التجارة التي تم إنشاؤها من أجلها، إضافة إلى الابتكارات التي دخلت عالم العطور.

وتحدث في الجلسة التي أدارتها عليا سعيد الشامسي، مديرة البرامج الثقافية بالإنابة في «اللوفر أبوظبي» د. إليزابيث دو فييدو، خبيرة في مجال العطور ومستشارة للتطوير في مجالي الثقافة والعطور، ود. يليام زيمرلي محاضر أول في الفنون والعلوم الإنسانية في جامعة نيويورك أبوظبي، المتخصص في عطور المنطقة.

وتناولت الجلسة المعنى العميق الذي توحي به الروائح العطرية واكتشاف عالم العطور الساحر في العصور السابقة، إضافة إلى الدور الكبير الذي لعبته في الثقافة الثرية لهذه المنطقة، والسيطرة على مسارات التجارة خاصة في منطقة الجزيرة العربية والتنقل في الشرق الأوسط وأوروبا، والاهتمام الكبير بها من الأثرياء والعامة على السواء.

وأشار د. يليام زيمرلي إلى أبحاثه المستمرة حول هذه العطور، وإلى خلطات البخور والدخون المحلية. وأكدت د. إليزابيث دو فييدو، أن الأبحاث التي أجريت أثبتت أن العطور العربية لها تاريخ طويل عند المجتمع الغربي، وأكثر منافسة في الأسواق وأن كثيراً من الغربيين يفضلون روائح عطور العود.