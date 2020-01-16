«البايوميكانيك» و«فيزياء الجسد» بين التنظير والتطبيق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمّان:ماهر عريف

تُختتم اليوم فعاليات المؤتمر الفكري ضمن «المسرح العربي» بإعلان التوصيات، بعد ندوة أخيرة تُعاين تجربة فرقة «طقوس» المسرحية، فيما لخّصت ندوتا أمس، تحليل «فيزياء الجسد» لفرقة المسرح الحديث الأردنية، ورحلة المخرج العراقي فاضل الجاف مع «البايوميكانيك»، بين التنظير والتطبيق.

وحددت المخرجة مجد القصص التي أسست «المسرح الحديث» أهدافها في تعريف الجمهور الأردني بمسرح «فيزياء الجسد»، والابتعاد عن النمطية والمزج بين «فيزياء الجسد» و«مسرح الصورة» وتنفيذ ورش ذات صلة في الجامعات والمدارس.

وأشارت إلى اهتمام الفرقة بتأليف كتب متخصصة بهذا النوع من المسرح ورفد الحركة الفنية بمؤدّين ومدربين وتشجيع الشباب على أساليب إخراجية غير دارجة.

وقسّمت القصص أعمالها إلى مرحلتين الأولى اعتمدت فيها على تغليب الأداء الجسدي والصورة على النص، والذهاب لمصلحة «الكولاج» وغياب الحكاية، والثانية ارتكزت على العودة للنص والحكاية من دون التخلي عن «لغة الجسد» و«مسرح الصورة» مع أخذ الحوارات مساحة أكبر.

وعقّب الناقد العراقي عواد علي، بتقديمه تحليلاً مفصلاً لمسرح «فيزياء الجسد»، وإقحام بعض المسرحيين مصطلحات مشابهة لا تنطبق عليه.

وفي الندوة الثانية عرض د. فاضل الجاف ملخصاً توضيحياً لمشواره المسرحي وصولا حتى تخصصه في «البايوميكانيك».

وكرر أن «البايوميكانيك» يفوق قدرة الممثل على استخدام ملكاته ووسائله التعبيرية لجسده بشكل سليم، ويتجاوز إتقان التدريبات مشيراً إلى تسخير ذلك ضمن منهج متكامل.