الخرطوم «تهدأ» بعد سحق تمرد المخابرات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الخرطوم: عماد حسن

حسمت القوات المسلحة السودانية، فجر أمس الأربعاء، تمرد قوات هيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات العامة، وأكدت تصديها لكل محاولة لإجهاض الثورة، وأنها لن تسمح بأي انقلاب على الشرعية الثورية، وأعلن رئيس المجلس السيادي سيطرة الجيش على مقار هيئة العمليات، وأشار الى مقتل عسكريين اثنين وثلاثة مدنيين، وأعلن النائب العام ان المتمردين سيحاكمون وفق القوانين والنظم العسكرية وقد يواجهون عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد.

وكان إطلاق نار كثيف اندلع الثلاثاء في ثلاثة قواعد في الخرطوم تابعة لجهاز المخابرات العامة الذي كان يعرف سابقاً بجهاز الأمن والمخابرات الوطني، بعد أن رفض عناصر من الجهاز خطة تتعلق بالتقاعد اقترحتها السلطات الجديدة.

وفي ساعة متأخرة الثلاثاء، اقتحم عناصر من الجيش النظامي ومن قوات الدعم السريع القواعد في الرياض (غرب الخرطوم) وسوبا (جنوب) وكافوري (شمال الخرطوم) وسط نيران كثيفة.

وقال الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني للصحفيين فجر أمس الأربعاء «قدرت القيادة اقتحام المواقع بأقل قوة لإزالة هذا التمرد... الأمور عادت إلى نصابها وجميع المقرات تحت سيطرة القوات المسلحة... احتسبنا شهيدين وأربعة جرحى بينهم ضابطان».

وذكرت مصادر طبية أن ثلاثة مدنيين، جميعهم من عائلة واحدة، قتلوا بسقوط قذيفة على منزلهم قرب قاعدة لجهاز المخابرات في الرياض كما أصيب شاب بجروح.

وأعيد فتح مطار الخرطوم الأربعاء بعد أن أغلقته السلطات عند اندلاع إطلاق النار. وتقع إحدى القاعدتين على مقربة من المطار.

واستؤنف الإنتاج أيضا في حقلي نفط في غرب دارفور الذي يشهد اضطرابات بعد أن استعادت القوات الحكومية السيطرة عليهما، بحسب ما أعلن وزير النفط عادل ابراهيم للتلفزيون الحكومي. وقال إن عددا من «العناصر المتمردة» من جهاز الأمن والمخابرات كانوا قد سيطروا على حقلي سفيان وحديد في ولاية شرق درافور لكنهم استسلموا الآن للقوات الحكومية.

وقال البرهان، ان الدولة لن تتهاون مع من يعبث بأمن واستقرار البلاد، وأكد استعادة جميع مقار جهاز المخابرات العامة. وأضاف «ان ما حدث مؤامرة قصد منها النيل من ثورة الشعب السوداني». وأشار الى أن «القوات المسلحة عازمة على التصدي لكل محاولة لإجهاض الثورة وحماية الفترة الانتقالية». وشدد البرهان في تنوير صحفي برفقة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، على أن القوات المسلحة «ستتصدى لكل محاولة لإجهاض الثورة، كما أنها لن تسمح بأي انقلاب على الشرعية الثورية».

وأكد رئيس المجلس السيادي أن المجال الجوي للبلاد أصبح مفتوحاً ويمكن للمواطنين ممارسة حياتهم العادية.

وأعلن أن رئيس جهاز المخابرات العامة الفريق أبوبكر دمبلاب تقدم باستقالته عبر الهاتف، وقال إنه طلب منه أن يحضرها إلى المكتب. وأضاف بأن الاستقالة «قيد النظر». وأوضح البرهان أن حادثة تمرد منسوبي هيئة العمليات، فتحت بصيرة الأجهزة العليا على مواضيع منها وجود قوى أمنية مسلحة وسط المدن. وأقر بأن القوة التي تمردت تمتلك كل أنواع الأسلحة الثقيلة.

من جانبه، أشاد رئيس الوزراء عبدالله حمدوك بالقوات المسلحة وقوات الدعم السريع وحيا جهودهما في إجهاض التمرد. وأكد على أن «النموذج السوداني القائم على الشركة الصلبة بين المكون المدني والعسكري يتقدم بثبات نحو بناء وتقديم تجربة راسخة وقوية نستطيع ان نرفد بها الإقليم وبقية العالم».

بدوره، قال الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين الحسن رئيس هيئة الأركان، في بيان، إن قوات الجيش تمكنت من القضاء على التمرد بأقل الخسائر، وأشار إلى سقوط شهيدين و4 جرحى بينهم ضابطان خلال عملية القضاء على التمرد. وأكد أن المنظومة الأمنية ستظل متماسكة وعصية على كل متربص بها، وأشاد بدور قوات الدعم السريع في إنهاء التمرد. وأوضح أن «ما حدث يوم الثلاثاء من أحداث يعتبر تمرداً».

من جهته قال النائب العام تاج السر علي الحبر، إن ما حدث من قبل منسوبي هيئة العمليات جريمة تمرد بكامل أركانها، قائلا: «يجب تقديم مرتكبي الجريمة إلى محاكمات عاجلة». وأوضح أن «الأمن وسيادة القانون هما الأساس للاستقرار». ولوح النائب العام بالمادة 56 التي تنص على عقوبة الإعدام والمؤبد. كما أضاف في بيان أن «ما حدث من منسوبى جهاز المخابرات العامة المسرحين يشكل جريمة تمرد بكامل أركانها، ولا بد من التعامل مع مرتكبيها وفقاً لأحكام القانون وتقديمهم للمحاكمات العاجلة».

الى جانب ذلك، طالب الحزب الاتحادي الديمقراطي «الأصل»، بنزع أي سلاح خارج منظومة القوات النظامية، واعتبر عدم نزعها مهدداً أمنياً خطيراً، وقال إن عملية النزع تصبح مهمة مهما كلف الأمر، وأكد أن ذلك واجب وطني على الدولة ومنظمات المجتمع السوداني. ودعا الحزب في بيان لإبقاء الجيش الوطني الموحد تحت قيادة مسؤولة، وفق عقيدة قومية، باعتباره مطلباً من مطالب الدولة السودانية الحديثة الموحدة، ونبه لضرورة دعمه بكل المعينات المادية والبشرية لأداء دوره المنوط به.

ونادى الحزب، بضرورة هيكلة جهاز الأمن الوطني واقتصار دوره على جمع المعلومات وتحليلها، واتهم حكومة الفترة الانتقالية بالتباطؤ في إنفاذ الهيكلة، وحذر من انفلات أمني غير محمود العواقب. ودعا الحزب الأشقاء والأصدقاء في المحيط العربي والإفريقي والدولي، للوقوف مع أمن السودان واستقراره، ودعمه اقتصادياً وسياسياً باعتباره ضماناً لأمن الإقليم.