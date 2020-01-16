شباب الأهلي والنصر يضعان خطة نهائي كأس الخليج العربي الليلة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة:مسعد عبدالوهاب

يختتم شباب الأهلي والنصر اليوم استعداداتهما لنهائي كأس الخليج العربي الذي يجمعهما غداً الجمعة في ملعب الوصل اليوم، حيث يضع مدربا «الفرسان» و«العميد» خطة المباراة المرتقبة.

كما يعقد مدربا الفريقين مؤتمرين صحفيين اليوم أيضاً للحديث عن المباراة التي تحظى بأهمية خاصة كونها البطولة الأولى في الموسم.

وتبدو أهمية المباراة على لسان اللاعبين، حيث أكد محمود خميس مدافع النصر الغائب عن اللقاء أن مشوار فريقه في بطولة كأس الخليج العربي لم يكن بالسهل، لكن إصرار اللاعبين على تحقيق النتائج الإيجابية، وإيمانهم بالقدرة على الفوز كان الكلمة الفاصلة فيما حققه العميد النصراوي في البطولة.

قال خميس «الفضل يعود للمدرب الذي زرع التحدي والرغبة في الفوز في نفوس اللاعبين، لم أتوقع تأهلنا للمباراة النهائية، لكني كنت على يقين تام أن اللاعبين سيبذلون قصارى جهدهم».

ووجه رسالة للجماهير النصراوية قائلا «وصلنا للنهائي ولن نخيب آمالكم، سنقدم أضعاف جهدنا لنسعد جماهيرنا الوفية».

مواجهة حاسمة

وتحدث يوسف جابر مدافع شباب الأهلي عن مسيرة فريقه نحو نهائي كأس الخليج العربي «مشوار التأهل لم يكن سهلاً، لكن بتكاتف الجميع استطعنا أن نتخطى كل الصعاب ونصل إلى النهائي».

وأضاف «المباراة ستكون صعبة لأنها مواجهة حاسمة أمام فريق في قوة النصر، لذلك أتوقع أن تكون قوية، أتمنى أن يكون جمهورنا الداعم رقم واحد والعلامة الفارقة، وأدعوهم إلى الحضور بقوة حتى نحتفل بالبطولة سوياً».

تحضيرات حمراء

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من جهته، يدخل شباب الأهلي المباراة بهدف واحد هو الدفاع عن لقبه الذي يحمله 4 مرات، وسيؤدي الفريق مرانه الرئيسي في الثامنة والربع من مساء اليوم على ملعب استاد زعبيل الذي سيكون مسرح أحداث المباراة المرتقبة غداً، وسيضع الأرجنتيني رودولفو أروابارينا في تدريب اليوم اللمسات الأخيرة على خطة اللعب التي سيخوض بها «الفرسان» المباراة، وسيتحدث المدرب في الرابعة والنصف مساء إلى الصحفيين عن استعدادات الفريق للمباراة في المؤتمر الصحفي الرسمي الخاص بالنهائي.

وكان الفريق الأحمر واصل طوال الأسبوع وبشكل يومي تدريباته التحضيرية استعداداً للمباراة، وبدا واضحا في المران أن أروابارينا سيعتمد على سلاح القوة الهجومية التي تميز الفريق من أجل زيارة شباك «العميد» والفوز والتتويج لمرة خامسة باللقب ليزيد من حجم الرقم القياسي الذي سجله في نيل البطولة.

وركز المدرب على رفع معدل اللياقة البدنية علاوة على التدريبات التكتيكية وتصحيح الأخطاء التي رافقت أداء الفريق في مباراة نصف النهائي التي أقصى فيها الجزيرة بركلات الترجيح، فيما سيضع اللمسات النهائية على التشكيلة وخطة اللعب في التدريب الختامي اليوم.

وبدا واضحاً أن خطة أروابارينا ستعتمد على اللعب المتوازن دفاعاً وهجوماً مع استغلال الأوراق الهجومية في التحول السريع من حالة الدفاع إلى الهجوم اعتماداً على سرعة انطلاقات لوفانور الذي ظهر بحالة جيدة وأصبح جاهزاً للمشاركة بجانب قدرات القناص أحمد خليل الذي استعاد ثقته بقدراته.

تذاكر مجانية

على الصعيد الجماهيري، قال عبدالمجيد رستم، منسق جماهير شباب الأهلي: «نسقنا لوجود الجمهور في المدرجات وإدارة النادي أعطتنا الدعم للازم لدخول جمهورنا بالمجان من خلال شراء 1000 تذكرة ستزيد إلى 4000 حال وجود جماهير وسنوزعها على بوابات استاد زعبيل المخصصة لجمهور شباب الأهلي».

وأضاف:«حضرت الاجتماع التنسيقي للرابطة مع ممثلي الناديين بصفتي منسقاً لجمهور النادي، وبالنسبة لجمهورنا سمحوا لنا بأعلام بحجم 50 سم، لكن ما أحزنني هو أن لافتاتنا الكبيرة ستوضع في آخر المدرج المخصص لنا، وغير مسموح لنا بوضعها في مقدمة المدرج، والسبب في ذلك أن النادي لم يشتر التذاكر كاملة على غرار ما فعله نادي النصر الذي اشترى التذاكر كاملة، فتم السماح له بوضع لافتاته الكبيرة في مقدمة مدرجه، ومن وجهة نظري هذا أمر لا أراه جيداً لأنه لا ذنب لنا كجمهور في أن النادي اشترى التذاكر كاملة أم جزءاً منها، فبالنسبة لنا إدارة النادي اشترت 1000 تذكرة ستوزع على الجمهور بالمجان، وأنا اتصلت بالمدير التنفيذي عبدالكريم الحاج الذي أبلغني أن النادي مستعد لشراء ثلاثة آلاف تذكرة أخرى في حال حضرت جماهير ليكون الإجمالي أربعة آلاف تذكرة وأعتقد أن النادي بذلك لم يقصر فهو لا يريد أن يشتري التذاكر كاملة ولا تحضر جماهير، وندعو جمهور شباب الأهلي للزحف الجمعة إلى استاد زعبيل لمؤازرة الفريق، وفي هذا الصدد سنرسل باصاً إلى الذيد لإحضار عدد من جماهير النادي طلبوا الحضور وعلى الفور رتبنا لهم الباص من أجل إحضارهم وإعادتهم عقب المباراة.

مباراة كؤوس

وعن النهائي قال رستم: «المباراة ستكون بطابع مباريات الكؤوس ولا يمكن التكهن بمن سيفوز فهذا سيتوقف على التركيز والجدية في الملعب، ونرى كجمهور شباب الأهلي أن الكأس من حقنا فنحن أولى به لأننا نحمل لقبه والجدية التي بدا عليها اللاعبون في التدريبات تجعلنا متفائلين بأنهم لن يتنازلون عن اللقب ليكون فاتحة تتويجات الموسم بالنسبة لنا».