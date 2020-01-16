ترامب: الرسوم العقابية على بكين سارية حتى المرحلة 2

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، الحرب التجارية المعلنة ضد الصين، بتوقيع المرحلة الأولى من اتفاق وصفه ب«التاريخي» و«المنصف» للبلدين، لكنه حذر من أن الرسوم الجمركية العقابية المفروضة عليها منذ عامين، ستبقى سارية إلى حين التوصل إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، واعتبر نظيره الصيني شي جين بينج الحدث إيجابياً «للعالم أجمع».

ووقع ترامب الاتفاق في البيت الأبيض بحضور نائب الرئيس الصيني ليو هي، ما يبشر بهدنة مؤقتة في منازلة رهانها الهيمنة الاقتصادية والتكنولوجية على العالم. وأشاد ترامب أمس بالاتفاق الذي وصفه بأنه «تاريخي» بين الولايات المتحدة والصين، وقال: «نشهد اليوم مرحلة تاريخية، مرحلة لم يسبق أن بلغناها مع الصين نحو اتفاق تجاري منصف ومتبادل بين الولايات المتحدة والصين». وأكد ترامب أيضاً أنه يعتزم التوجه قريباً إلى الصين.

لكن ترامب حذر الصين من أن الرسوم الجمركية العقابية المفروضة عليها منذ عامين، ستبقى سارية إلى حين التوصل إلى المرحلة الثانية من الاتفاق التجاري. وأضاف: «سنبقي الرسوم، لكن قبل إلغاءها، إذا أنجزنا المرحلة الثانية» من الاتفاق، مضيفاً «أريد أن أبقيها، وإلا لن يكون بيدنا أي ورقة للتفاوض».

من جهته، أكد الرئيس الصيني شي جين بينج، في رسالة إلى نظيره الأمريكي، أن الاتفاق التجاري بين البلدين إيجابي «للعالم أجمع». وأكد في رسالة قرأها المفاوض الصيني الرئيسي ليو هي أمام المسؤولين الأمريكيين، أن توقيع الاتفاق يظهر أن الصين وأمريكا يمكنهما حل خلافاتهما، وإيجاد حلول على أساس الحوار. وقال: «إن على الجانبين تنفيذ اتفاق التجارة لتحقيق تقدم أكبر في التعاون الثنائي»، معرباً عن أمله بأن تعامل الولايات المتحدة الشركات الصينية بطريقة عادلة.

وتعهدت الصين شراء بضائع أمريكية إضافية بقيمة 200 مليار دولار خلال السنتين المقبلتين، بموجب الاتفاق الذي يتضمن أيضاً بنوداً تتعلق بحماية الملكية الفكرية استجابة لمطلب أمريكي آخر.

وبرغم الاتفاق، يبقى تهديد الرسوم الجمركية مخيماً، إذ حذر وزير الخزانة ستيفن منوتشين، أمس، قبل ساعات من مراسم التوقيع، أن واشنطن تبقى على استعداد لتشديدها إذا لم تحترم بكين التزاماتها. كما دافع مستشار البيت الأبيض لاري كادلو عن استراتيجية الضغوط القصوى على الصين. وقال لشبكة «سي إن بي سي»، إن «الرسوم الجمركية شكلت عاملاً جوهرياً» للتوصل إلى هذا الاتفاق، مضيفاً «ترامب كان على حق».

وتتوقع الإدارة الأمريكية أن يعزز هذا الاتفاق نمو الاقتصاد الأول في العالم بمقدار نصف نقطة مئوية.

لكن الواقع أن الحرب التجارية انعكست بشدة على قطاعي الزراعة والتصنيع في الولايات المتحدة، وهما القطاعان اللذان أوصلا الرئيس الجمهوري إلى البيت الأبيض في 2016.

وباشر ترامب الحرب التجارية في ربيع 2018 بهدف وضع حد للممارسات التجارية الصينية «غير النزيهة» برأي واشنطن، وتم في هذا السياق تبادل رسوم جمركية مشددة بين البلدين شملت مئات مليارات الدولارات من البضائع. (الخليج الإقتصادي) (وكالات)