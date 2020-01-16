الفائزون في مسابقة النصوص يثمنون الجائزة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ثمن الفائزون بمسابقتي تأليف النصوص المسرحية للأطفال والكبار تخصيص جوائز من قبل «العربية للمسرح» مؤكدين قيمتها المعنوية والأدبية قبل المادية.

وتحدث الفائزون الستة في مؤتمرين صحفيين منفصلين، أمس عن تجاربهم في الكتابة وأعمالهم الفائزة،.أوضحت كنزة مباركي، وزهيرة بن عمار، عضوتا تحكيم مسابقة نصوص الأطفال، معايير اختيار مئات طلبات الترشح على المستوى العربي، فيما غاب العضو الثالث خالد خماش.

وحصل المصري محمود عقاب على الجائزة الأولى عن «أساطير المستقبل»، والعراقي ياسر فائز على الثانية عن «الشاطر حسن»، وحلت الجزائرية حنان مهدي في الثالثة عن «رجل الثلج الأحمر».

وقدم أمجد بهجاجي إيجازاً للجنة تحكيم نصوص الكبار بحضور العضوين نهلة الجمزاوي، وهوشنك وزيري.

المصريون الحاصلون على المراكز الثلاثة الأولى: طه زغلول عن نص (حافة العالم)، وأحمد سمير (مآذن تلفظها الأندلس)، وعبد النبي عبادي (سيدة اليوتيبيا)، تطرقوا إلى مضامين وتقنيات الكتابة وتطلعاتهم لتحويلها إلى عروض مسرحية.

وعُقد مؤتمر تمهيدي ثالث للفائزين الثلاثة بمسابقة البحث العلمي: الحسن أوعسري (المغرب) ومنى عرفة (مصر) وميسون البشير (السودان)، يسبق مؤتمر الإعلان عن ترتيب الفائزين اليوم الخميس.

وذكر غنام غنام مسؤول التدريب والإعلام في الهيئة، أن هناك توجهاً لرفع سن الاشتراك من 35 عاماً إلى 40 عاماً دون تجاوز ذلك للاهتمام بمنح الفرص للشباب.