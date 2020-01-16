متظاهرو العراق يتحدون البرد ويواصلون الاحتشاد في الساحات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: ”الخليج 365”

واصل المحتجون العراقيون، أمس، احتشادهم في ساحات التظاهر في بغداد ومحافظات بابل وكربلاء والنجف والديوانية والمثنى وواسط وذي قار وميسان والبصرة، على الرغم من البرد القارس؛ حيث كانت درجة الحرارة في بعض المناطق تحت الصفر، فيما حدد التيار الصدري يوم الرابع والعشرين من الشهر الحالي، موعداً لانطلاق التظاهرة المليونية التي دعا إليها زعيم التيار مقتدى الصدر.

وبرزت خلال التظاهرات جماعات أطلقت على نفسها «مكافحة الدوام» والتي تقوم بمنع الموظفين والطلاب من الدوام بدوائرهم ومدارسهم والجامعات للضغط على الحكومة من أجل تلبية مطالب المتظاهرين. وفي البصرة التحق أمس، طلبة الجامعات بساحة التظاهرات من أجل المطالبة بعدم احتساب العام الحالي سنة رسوب، كذلك واصل المتظاهرون ممارسة فعالياتهم الفنية والثقافية داخل ساحة التظاهر.

وفي محافظة واسط، عادت الأوضاع الى طبيعتها، لاسيما في مدينة الكوت، مركز المحافظة، بعد أن طالبت المساجد في المدينة بإعادة الطلاب إلى مدارسهم بعد اتفاق بين الأهالي والجهات الحكومية.

وفي النجف، تدفق المتظاهرون على ساحات التظاهر بالمحافظة، وقاموا بإحراق الإطارات من أجل غلق طريق مطار النجف الدولي، كما تم إغلاق جامعة الكوفة.

وفي ذي قار، سادت حالة من الهدوء التام تشهدها المحافظة؛ حيث أعيد فتح جميع الجسور باستثناء جسر الزيتون الذي ظل مغلقاً.

وانقسم المتظاهرون في ساحة الحبوبي حول السماح بإعادة افتتاح المدارس؛ حيث رفض بعض المتظاهرين فتح المدارس من جديد، بينما رأى آخرون أن هذا الأمر غير صحيح ويجب السماح بعودة الطلاب إلى المدارس. أما في بابل، فقد واصل المحتجون احتشادهم في ساحات التظاهر على الرغم من قساوة الجو البارد.

من جهة أخرى، قال صالح محمد العراقي، المقرب من زعيم التيار الصدري، في بيان: «سنتظاهر من أجل التنديد بالاحتلال وانتهاكاته لسيادة العراق»، مشيرا الى منع كل الهتافات التي تسيء لغير المحتل، أو التي تتغنى بحب الوطن، فتظاهراتنا (لا شرقية ولا غربية ثورة.. ثورة عراقية)».