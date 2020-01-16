شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: دبـي سـتبق ىبيت الإعلاميين وناديهم وبلدهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال احتفال نادي دبي للصحافة بمرور عشرين عاماً على إطلاقه وتسلّم درع عاصمة الإعلام العربي، أن دبي ستبقى بيت الإعلاميين وناديهم وبلدهم.

وقال سموه: إن دولة الإمارات كانت وستظل سبّاقة في إطلاق المبادرات والمشاريع والرؤى التي تعلي شأن شعبنا وتخدم منطقتنا وتنفع العالم من حولنا، لتظل الإمارات النموذج والقدوة في التطوير والتنمية ضمن شتى القطاعات بما في ذلك القطاع الإعلامي ونتطلّع لجعل الإعلام العربي نافذة أمل وتفاؤل بالمستقبل.

وأضاف سموه: تعوّدنا في الإمارات أن نكون سباقين في الأخذ بزمام المبادرة .. وقبل عشرين عاماً أدركنا أن الإعلام في هذا الجزء من العالم يعاني فجوة تمثلت في عدم وجود كيان يجمع القائمين عليه ويمنحهم جسور تواصل فعالة لمناقشة واقع ومستقبل مهنتهم .. لذا كانت المبادرة لسد هذه الفجوة بتأسيس منصة تدعم فرص تطوير الإعلام وتأكيد قدرته على خدمة شعوب المنطقة والعالم وتشجّع صنّاع الإعلام العربي على الارتقاء بإمكاناته لمواكبة معطيات العصر ومتطلباته، ونرحّب كل عام بآلاف الإعلاميين وندعم حواراً يرتقي برسالة الإعلام.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن تقديره لما يقدمه نادي دبي للصحافة من إسهامات وما يقوم عليه من مبادرات ومشاريع تراعي البعدين المحلي والعربي، وما يطرحه من برامج تدريبية وتثقيفية هدفها إعداد أجيال من الإعلاميين المؤهلين القادرين على التعاطي بوعي وكفاءة عالية مع مستجدات العصر وما يسفر عنه التطور التكنولوجي السريع الذي غيّر وجه الإعلام خلال فترة زمنية وجيزة، مؤكداً سموه ضرورة تعزيز فرص شباب الإعلاميين بتوفير مجالات التدريب والتأهيل اللازمة لرفع كفاءاتهم المهنية وإمدادهم بمقومات النجاح والتميز.

وقال سموه: الإعلام يلامس حياة الناس ويتفاعل معهم بصفة يومية يؤثر فيهم ويتأثر بهم .. ومن الضروري تهيئة أفضل الظروف التي تعين على الوصول بالطاقات الإعلامية وضمن مختلف تخصصاتها إلى أعلى مستويات الكفاءة ليكونوا دائماً ملبيين لتطلعات الناس، متجاوبين مع احتياجاتهم، بمحتوى يخدم في بناء المستقبل الواعد الذي ننشده لدولتنا ولأشقائنا في مختلف ربوع العالم العربي.

وتفقد سموه المقر الجديد للمكتب الإعلامي لحكومة دبي والتقى خريجي البرنامج الإعلامي الوطني للشباب واطلع على المشاريع الإبداعية الجديدة لبراند دبي.