إيران ترفض فكرة «اتفاق ترامب» لحل النزاع النووي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رفض الرئيس الإيراني حسن روحاني اقتراحاً لإبرام اتفاق جديد أُطلق عليه اسم «اتفاق ترامب» بهدف حل النزاع النووي قائلاً إنه عرض «غريب». وانتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قائلاً، إنه دائم النكوص عن تعهداته، كما دعا إلى «الوحدة الوطنية» بعد كارثة إسقاط الطائرة الأوكرانية، مشيراً إلى ضرورة طمأنة الشعب بأن هذا الخطأ لن يتكرر، فيما أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن الاتفاق لم يمت، لكنه رفض إعادة التفاوض مع الولايات المتحدة.

وفي خطاب بثه التلفزيون طالب روحاني واشنطن بالعودة إلى الاتفاق النووي الذي انسحبت منه في 2018. وقال روحاني: «لا أعلم كيف يفكر رئيس الوزراء هذا في لندن، يقول دعونا نترك الاتفاق النووي ونفعّل خطة ترامب». وتابع: «إذا اتخذتم الخطوة الخطأ فستضركم. اختاروا الطريق الصحيح. الطريق الصحيح هو العودة إلى الاتفاق النووي».

من جهته، قال ظريف إن الاتفاق النووي ما زال قائماً، وأضاف على هامش مؤتمر في نيودلهي: «لا. لم يمت. لم يمت»، لكنه أبلغ المؤتمر أن انسحاب ترامب من الاتفاق يجعل التفاوض مع واشنطن لا معنى له. وقال: «لدينا اتفاق أمريكي انتهكته الولايات المتحدة. إذا أصبح لدينا اتفاق يبرمه ترامب، إلى أي مدى يمكن أن يستمر؟»

من جهة أخرى قال روحاني أمام الحكومة: «الشعب يريد التأكد من أن السلطات تتعامل معه بصدق ونزاهة وثقة»، وتفسير ما حصل في قضية الطائرة.

وأضاف أن «قواتنا المسلحة درست الموضوع وأعلنت النتائج، على قواتنا المسلحة أن تعمل وتؤكد لأبناء الشعب أن مثل هذا الخطأ لن يحصل بعد اليوم، نعتذر عن التأخير في الإعلان عن الخطأ الذي حصل في إسقاط الطائرة الأوكرانية».

وأكد أنه يجب أن «يطمئن شعبنا والعالم على أن الحادثة لن تتكرر»، قائلاً: «القوات المسلحة اتخذت الخطوة الأولى بصورة جيدة وعلينا اتخاذ الخطوات اللاحقة أيضاً، وأن تؤدي لمزيد من المراقبة والتنسيق».

وأشار روحاني إلى سلسلة أحداث «مأساوية» وقعت منذ مطلع يناير يجب أن تؤدي إلى «قرار كبير» ضمن النظام السياسي الإيراني، وهذا «القرار هو الوحدة والتلاحم».

وفي كييف قدمت النيابة العامة وأجهزة الأمن الأوكرانية طلباً رسمياً في هذا الصدد للسلطات الإيرانية، كما أوضحت النيابة في بيان. وأكدت النيابة العامة أن «الجانب الأوكراني يبذل أقصى جهوده لضمان فك تسجيلات الصندوقين الأسودين بشكل جيد، والحفاظ على الأدلة للتحقيق في الكارثة». (وكالات)