«رويترز»: محمد بن زايد وراء نجاح تطوير «أدنوك»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعدت «رويترز» تقريراً عن نجاح «أدنوك» في استقطاب رؤوس أموال أجنبية بقيمة 19 مليار دولار (69.73 مليار درهم) خلال السنوات الثلاث الأخيرة. وأوضح التقرير، أن عملية التطوير والتحديث التي تشهدها «أدنوك» تأتي بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتركيز سموه على إرساء ثقافة الجدارة في العمل، وأنه لا يوجد استحقاق تلقائي للمزايا الوظيفية، وإنما المؤهلات العلمية والدراسية والعمل الفعلي، وإثبات الجدارة هو المؤهل الوحيد الذي يجب أخذه في الاعتبار.

يتحدث التقرير عن أمثلة من مبادرات «أدنوك» بعد أن تم تعيين د. سلطان أحمد الجابر، وزير دولة؛ للإشراف على جهود التطوير والتحديث كرئيس تنفيذي للشركة. ويوضح التقرير أن استقطاب هذا الحجم من رؤوس الأموال؛ يعكس ثقة مجتمع الاستثمار الدولي بالمنظومة المستقرة التي توفرها دولة الإمارات، وثقة المستثمرين والشركات العالمية الكبرى بها.



خطوة نادرة



وبحسب التقرير فإن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) تستقطب رؤوس الأموال الأجنبية بهدوء وبنجاح. وقال: «تأثر اقتصاد أبوظبي بانخفاض أسعار النفط في منتصف عام 2014، مما أدى إلى العمل من أجل الحد من اعتماد الاقتصاد على النفط الخام».

وأضاف: «تمحور العمل في «أدنوك» حول الإصلاح والتطوير والتحديث، وجذب الاستثمارات الأجنبية. وتمكنت «أدنوك» من جمع أكثر من 19 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث الماضية من مستثمرين أجانب؛ وذلك وفقاً لحسابات «رويترز» المستندة إلى الإعلانات الرسمية، ورسوم المشاركة في حقوق الامتياز، وبيع الأسهم».

وقامت «أدنوك» التي توفر ما يقرب من 3% من الطلب العالمي على النفط، بإبرام اتفاقية مع «بلاك روك»، أكبر مدير للصناديق في العالم ومع شركة «كي كي آر» الاستثمارية الأمريكية؛ وذلك في خطوة تعد نادرة بالنسبة إليهما بالاستثمار في شركات نفط وطنية في الشرق الأوسط.

كما قامت «أدنوك» ببيع حصص في جزء من البنية التحتية لأنابيب نقل النفط ومنشآت التكرير.



دافع الإصلاحات



الدافع الأساسي وراء الإصلاحات في قطاع النفط والغاز في أبوظبي كان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. ويعود ذلك إلى عام 2016؛ عندما انخفضت أسعار النفط إلى 30 دولاراً للبرميل؛ حيث أظهرت هذه التقلبات ضرورة أن تتبنى الدول المعتمدة على النفط نهج التنويع الاقتصادي.

وقام سموه بتعيين الدكتور سلطان أحمد الجابر رئيساً تنفيذياً ل«أدنوك» ومجموعة شركاتها؛ ليعيد هيكلة الشركة، ويعزز كفاءتها وفاعليتها؛ لتحاكي شركات الطاقة الكبيرة، بدلاً من أن تبقى شركة حكومية نمطية.

وشرع الدكتور سلطان أحمد الجابر بوضع وتنفيذ خطة استراتيجية، وتمت إعادة هيكلة فريق الإدارة في «أدنوك»، وتم خفض عدد الموظفين؛ من خلال الاستغناء عن عدد من الموظفين الأجانب. ولم يكن من السهل تغيير مسار مؤسسة تعد من أكثر المؤسسات محافظةً في المنطقة.

وكان إنتاج «أدنوك» يشمل اتفاقات امتياز لعقود طويلة مع شركات نفط غربية كبيرة، يعمل بعضها في دولة الإمارات منذ ثلاثينات القرن الماضي، ولم يكن أحد يتوقع اتفاقات جديدة أو استثمارات أجنبية.

وفي إبريل/نيسان 2016، أي بعد شهرين من تولي الرئيس التنفيذي ل«أدنوك» مهامه، قام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بزيارة مفاجئة لمقر «أدنوك» لإيصال رسالة مهمة إلى الكوادر العاملة؛ لإحداث تغيير جذري.

وكانت رسالة سموه هي ضرورة إحداث تغيير جذري في ثقافة

العمل في ظروف كان يُعتقَد فيها أن الحصول على وظائف حكومية هو أمر مضمون، ويعد استحقاقاً طبيعياً.

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نقلة نوعية



وتقول هيف زمزم، نائب رئيس النقلة النوعية ودعم الأعمال في دائرة التسويق والإمداد والتداول في «أدنوك»، والتي كانت ضمن مجموعة من الموظفين التقى بهم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. خلال إحدى زياراته ل«أدنوك»: «لقد شدد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على أن الاقتصاد في دولة الإمارات لا يمكن أن يخضع بالكامل لتقلبات أسعار النفط، سواء كان سعر البرميل 30 أو 100 دولار».

وأضافت زمزم: «على الموظف إثبات خبراته وقدراته والعمل بجد، وسوف يحصل على العديد من الفرص».

وأضاف مصدر مطلع على القطاع، أن الموظفين كانوا معتادين على الحضور إلى الدوام والمغادرة في الساعة الثانية ظهراً، والبعض كان يتوقع توظيف أولاده في الشركة؛ لكن الأمر لم يعد كذلك الآن.



زيادة الربحية



وتم تكليف د. سلطان أحمد الجابر، وزير دولة، والرئيس التنفيذي السابق لوحدة الطاقة في مبادلة، والذي يحمل درجة الدكتوراه في الأعمال والاقتصاد، بمهمة زيادة العائد الاقتصادي والربحية في «أدنوك»، بما يمكنها من دعم الاقتصاد في الإمارات بغض النظر عن أسعار النفط.

وفي مقابلة سابقة مع «رويترز» قال د. سلطان أحمد الجابر: «أردنا خلق نموذج جديد لأسلوب عمل شركات النفط الوطنية.. بكل بساطة، نحن نعمل على زيادة الربحية من كل برميل ننتجه».

وفي الوقت الذي لا تنشر «أدنوك» فيه أية نتائج مالية، إلا أنه من الواضح أن المستثمرين معجبون بالتغييرات.

وقال متحدث باسم شركة «كي كي آر» الأمريكية، إن استثمارهم في «أدنوك» في عام 2019، والذي يعد أول استثمار مباشر في المنطقة، كان بسبب التغييرات والإصلاحات التي قامت بها «أدنوك».

كما أبرمت «أدنوك» شراكات جديدة مع شركات الطاقة الأوروبية والآسيوية؛ مثل: إيني الإيطالية، وشركة «سي إن بي سي» الصينية؛ لتعزيز أعمالها في مجال النفط والغاز والتجارة، وكانت «أدنوك» أول شركة أجنبية تخزن احتياطات النفط في منشآت استراتيجية في الهند.

وفي السعي لتبني نموذج عمل يحاكي شركات النفط العالمية الكبيرة، تعاونت «أدنوك» مع شركات عالمية؛ مثل: «توتال» و«رويال داتش شل»؛ لإطلاق بورصة تجارية جديدة، كما تم أيضاً تغيير آلية تسعير نفط الشركة؛ من خلال إنشاء معيار جديد (إشارة إلى مربان أبوظبي).

وربما كانت وتيرة الإصلاحات مفاجئة لكبار اللاعبين في القطاع.

ويقول كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية، أحد شركاء «أدنوك» إن الشركة حققت نقلة نوعية.

وأكد د. سلطان أحمد الجابر أن الإصلاحات لا تزال مستمرة، وأن «أدنوك» تخطط لاستثمار 45 مليار دولار، بالتعاون مع الشركاء للنمو والتوسع في أعمال التكرير والبتروكيماويات، وتتطلع الشركة إلى زيادة حصتها في السوق الدولية من النفط الخام والوقود.

وأوضح الرئيس التنفيذي ل«أدنوك»: لا نريد أن يقتصر التعاون فقط على الشركاء المعروفين أو التقليديين، فنحن نريد أن نستكشف ونغتنم كافة الفرص.

(وام)



نهج منفتح بالتعاون من خلال الشراكات الاستراتيجية



يقول ديمتري مارينشنكو، المحلل لدى وكالة فيتش للتصنيف الائتماني: «في الوقت الذي تسعى فيه شركات النفط الوطنية إلى تطبيق نموذج عمل شركات النفط العالمية الكبرى؛ من خلال التوسع في عمليات المصب (التكرير والبتروكيماويات) والتجارة، فإن استراتيجيات التمويل تختلف».

ويقول مارينشنكو: «تتبنى «أدنوك» آليات تمويل متطورة؛ لتمويل مشاريعها تشمل بيع حصص أقلية في بعض من شركات المجموعة». وأضاف: «تعتمد «أدنوك» نهجاً منفتحاً فيما يتعلق بالتعاون مع الشركاء الدوليين؛ وذلك من خلال إقامة شراكات استراتيجية».

وستثبت الأيام أي أسلوب هو الأكثر فاعلية في استقطاب الاستثمارات؛ لكن العامل الأهم في هذه المرحلة هو القدرة على تحقيق التنويع الاقتصادي، والأهم من ذلك، مدى نمو وتطور الاقتصادات المحلية، وقدرتها على الحد من تأثير تقلبات أسعار النفط.

وتقول حليمة كروفت، رئيسة استراتيجية السلع في «آر. بي. سي. لأسواق رأس المال»: «التحدي الكبير هو حالة عدم اليقين إزاء آفاق مستقبل النفط، والنظرة المتفحصة التي تخضع لها أعمال شركات الطاقة في كل أنحاء العالم؛ بسبب تغيرات المناخ».