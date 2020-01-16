«الأبيض» يتحدى «النشامى» في لقاء «الثمانية الكبار»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بوريرام:سالم النقبي

يخوض منتخب الإمارات الوطني الأولمبي لكرة القدم في الساعة الخامسة والربع عصر اليوم بتوقيت الإمارات مواجهة مهمة وحاسمة أمام نظيره المنتخب الأردني في ختام مباريات المجموعة الرابعة ضمن نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً، المقامة حالياً في تايلند، والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

يلعب منتخبا فيتنام الثالثة برصيد نقطتين مع كوريا الشمالية الأخيرة من دون نقاط اليوم أيضاً في المجموعة الرابعة.

ويتصدر منتخب الإمارات الترتيب برصيد 4 نقاط، وبفارق هدف عن الأردن؛ لذلك فإنه يلعب بفرصتي الفوز أو التعادل؛ للتأهل إلى ربع النهائي، علماً أن صدارة المجموعة الرابعة مهمة جداً ل«الأبيض»؛ من أجل خوض مباراة أسهل في ربع النهائي.

ويلعب أول مجموعة الإمارات (المجموعة الرابعة) مع ثاني المجموعة الثالثة (أوزبكستان)، على أن يلعب ثاني المجموعة الرابعة مع متصدر المجموعة الثالثة (كوريا الجنوبية).

وبحسب المباريات التي أقيمت، أمس، فإن كوريا الجنوبية تصدرت المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط (العلامة الكاملة) وحلت أوزبكستان ثانية (4 نقاط) وودعت إيران والصين.

وأكمل منتخبنا تحضيراته للمباراة بأداء حصة تدريبية يوم أمس، تحت قيادة البولندي ماسيج سكورزا وجهازه المساعد بمشاركة كافة اللاعبين، وشملت التدريبات تطبيق بعض الجوانب التكتيكية، وطريقة وأسلوب اللعب الذي سيتبعه المنتخب في المباراة إلى جانب التركيز على الكرات الثابتة والتنظيم الدفاعي والهجومي.

وتسود حالة من التفاؤل في أروقة المنتخب في قدرة الأبيض على التأهل والذهاب إلى الأدوار المتقدمة خاصة بعد المستوى الإيجابي الذي ظهر عليه اللاعبون في المباراتين الماضيتين أمام فيتنام وكوريا الشمالية وعدم تلقي المنتخب أي هدف.

ثقة باللاعبين

من جهته، أكد ماسيج سكورزا جاهزية كافة اللاعبين لخوض المباراة أمام الأردن والتي وصفها بالصعبة والقوية خاصة في ظل تساوي النقاط وامتلاك 3 منتخبات فرصة الصعود إلى الدور ربع النهائي، مشيراً إلى أنه وعلى الرغم من اللعب بفرصتي التعادل أو الفوز إلا أنه سيلعب من أجل تحقيق الفوز والتأهل عن جدارة عن هذه المجموعة الصعبة.

وقال سكورزا: ثقتي كبيرة جداً باللاعبين في مواصلة تقديم المستوى المميز وتحقيق النتائج الإيجابية على الرغم من أن الفارق الزمني بين المباريات يعد ضئيلاً جداً ولا توجد هناك فرصة كافية لعملية الاستشفاء وهو الأمر الذي ركزنا عليه كثيراً لتجهيز اللاعبين من كافة النواحي الفنية والبدنية والذهنية.

وأضاف سكورزا: إن مستوى المنتخب في ارتفاع مستمر بدءاً من مباراة فيتنام على الرغم من أن هذه المباراة انتهت بالتعادل السلبي إلا أن المنتخب قدم أداءً هجومياًَ، وأضاع عدداً من الفرص، فيما تم استغلال الفرص بشكل أفضل في مواجهة كوريا الشمالية، وكان بالإمكان تسجيل أكثر من هدفين.

وطالب سكورزا اللاعبين بالتركيز طوال وقت المباراة ومضاعفة الجهد واستغلال الفرص التي تسنح لهم لتسجيل الأهداف مع ضرورة اليقظة الدائمة للمدافعين؛ نظراً لقوة المنتخب الأردني الذي يعتمد على السرعة والقوة البدنية.

تركيز ومسؤولية

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طمأن جمال بوهندي مدير منتخبنا الأولمبي، الجماهير الإماراتية على جاهزية المنتخب؛ لمواجهة الأردن، معتبراً المباراة جواز مرور للمرحلة التالية في البطولة التي يسعى من خلالها المنتخب للتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020. وشدد بوهندي على أهمية تحقيق الفوز وحسم أمر التأهل للمرحلة المقبلة دون انتظار نتائج المنتخبات الأخرى، لافتاً إلى أن اللقاء يجمع بين منتخبين قويين يسعى كل منهما لحصد النقاط الثلاث، وخطف صدارة المجموعة.

ووصف بوهندي المنتخب الأردني بالمنافس الشرس، مبيناً أنه نجح في حصد أربع نقاط من فوز وتعادل، ويطمح لمواصلة تحقيق النتائج الإيجابية؛ ليضمن تأهله للمرحلة المقبلة، مضيفاً أن المباراة لن تكون سهلة.

مواجهة مصيرية

ووصف سعيد سويدان لاعب نادي النصر المباراة بأنها مصيرية، باعتبارها بوابة العبور إلى الدور ربع النهائي والطريق الذي يبقي على حظوظ المنتخب للمنافسة على خطف واحدة من البطاقات المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020.

ولفت سويدان إلى أن المباراة تحتاج إلى بذل جهد مضاعف؛ لتحقيق النتيجة المطلوبة، مشيراً إلى تساوي المنتخبين في النقاط وهو الأمر الذي يزيد أهمية المباراة ويرفع درجة إثارتها، مؤكداً أن المنتخب الأردني قدم مستويات جيدة خلال هذه البطولة، وحقق نتائج جيدة جعلته مرشحاً قوياً للتأهل إلى المرحلة المقبلة.

نظافة الشباك

وأعلن محمد حسن الشامسي حارس نادي الوحدة ومنتخبنا الأولمبي جاهزية كل زملائه اللاعبين للمباراة، مشيراً إلى أن المعنويات مرتفعة والجميع جاهز لخوض المباراة وتحقيق نتيجة إيجابية تضمن لنا التأهل إلى الدور ربع النهائي.

وأكد الشامسي الذي ذاد عن مرماه في المباراتين الماضيتين بكل بسالة وحافظ على شباكه نظيفة أنه جاهز لمواصلة التألق في ظل التعليمات المستمرة لمدرب الحراس نادر لمياغري وتشجيع زملائه له، موضحاً أن العمل الجماعي الذي يقدمه المنتخب في كافة الخطوط هو أحد عوامل النجاح وهو الذي يركز عليه الجهاز الفني دائماً سواء في المحاضرات النظرية والتدريبات.

وأشاد بالمتابعة المستمرة والمباشرة من رئيس وأعضاء اللجنة الانتقالية لاتحاد الكرة لشؤون المنتخب.